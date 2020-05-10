«Дух Америки победит». Белый дом приписал разгром нацизма только США и Великобритании

«Дух Америки всегда победит. В конце концов так и происходит», — говорит закадровый голос.
В ответ на запрос ТАСС пояснить публикацию в Белом доме не стали предоставлять каких-либо заявлений.
Также недавно Белый дом представил презентацию, посвященную 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. В ней также ничего не говорилось о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию Пентагона «чудовищной по своей лживости и лицемерию», подчеркнув, что США пытаются исказить историю в угоду своим политическим целям.