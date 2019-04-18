Два бийских депутата лишились мандатов из-за ошибок в декларациях

18 апреля на заседании Бийской гордумы досрочно прекратили полномочия двух депутатов-единороссов — Алексея Круглова и Юрия Кудинова. Обоих — из-за ошибок в отчетах о доходах за 2017 год.

Кто займет вакантные места в Бийске?

Напомним, прокуратура выявила нарушения в декларациях 17 из 30 бийских депутатов. Депутаты забывали указать счета в банках, доходы супругов, скрывали владение авто и недвижимостью и т.д. По части депутатов претензии сняли.

Прокуратура обратилась в суд. Суд в марте постановил вернуть на рассмотрение в думу дела провинившихся депутатов. По действующему законодательству наказание может быть только одно — лишение мандата.

Первыми заявления о сложении полномочий написали Круглов и Кудинов. Последний возглавляет в гордуме фракцию «Единая Россия».

Проводить довыборы в связи с потерей ими мандатов не придется. Они оба избирались по партийному списку. Кудинов замыкал первую тройку. Круглов лидировал в первой территориальной группе.

Кто займет место Кудинова, решат на заседании местного политсовета по согласованию с краевым руководством партии, сообщили в пресс-службе регионального отделения. А мандат Круглова, вероятно, достанется кому-то из его коллег по территориальной группе. В нее входили тренер ДЮСШ Алексей Шмельков и предприниматель Марина Сергеева.

Под угрозой лишиться мандатов, по данным Политсиб.ру, находятся по-прежнему Константин Белый, Александр Казаков, Игорь Степанов (все — «Единая Россия»), Александр Вишняков и Алексей Карасев (ЛДПР), справедливоросс Евгений Тиуков и коммунист Александр Хлыновский.

Что будет с провинившимися депутатами в Барнауле?

В Барнауле, по данным altapress.ru, также будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий с каких-то депутатов-единороссов. Однако на на недавнем заседании местного политсовета этот вопрос решили пока не рассматривать, так как «еще есть время».

Хотя в конце марта суд уже признал незаконным бездействие Барнаульской гордумы, депутаты которой до сих пор не приняли решение о досрочном прекращении полномочий провинившихся депутатов.

Среди барнаульских депутатов, допустивших нарушения, есть ещё и споаведливоросс Егор Банщиков.

Какая перспектива?

Примечательно, что в начале апреля в Госдуму внесли пакет поправок в законодательство о местном самоуправлении. В нем, в частности, предлагается расширить перечень наказаний для местных депутатов, допустивших нарушения при подаче деклараций. Если поправки примут, что лишение мандата станет крайней мерой. Провинившемуся депутату смогут вынести предупреждение или лишить его должности в представительном органе.

Однако текущую ситуацию в Бийске и Барнауле принятие новшеств не изменит.