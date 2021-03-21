Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Движение «Сибирский державный союз» на Алтае признали экстремистским

Суд в Республике Алтай признал экстремистской организацией межрегиональное общественное движение «Сибирский державный союз». Его деятельность в России запрещена, сообщили в региональной прокуратуре.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Исковое заявление о признании организации экстремистской было рассмотрено Верховным судом Республики Алтай 19 марта.

«Установлено, что участники „Сибирского державного союза“ на системной основе преследует насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, их деятельность направлена на разжигание социальной, национальной и религиозной розни. Выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, с целью достижения своих противоправных целей участники Движения призывали других граждан к осуществлению экстремистской и террористической деятельности», — добавили в надзорном ведомстве.

Также в правоохранительных органах уточнили, что в целях конспирации деятельности движения его участники использовали иные названия, в том числе «Собор Руси Родов Славных», «Славянское воинское братство», «Сибирско-Украинское движение», «Духовно-Политическое Движение «Освобождение», но при этом его руководитель и цели оставались прежними.

«Верховный суд Республики Алтай в открытом судебном заседании вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению», — резюмируют в надзорном ведомстве.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость