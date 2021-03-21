Движение «Сибирский державный союз» на Алтае признали экстремистским

Суд в Республике Алтай признал экстремистской организацией межрегиональное общественное движение «Сибирский державный союз». Его деятельность в России запрещена, сообщили в региональной прокуратуре.

Исковое заявление о признании организации экстремистской было рассмотрено Верховным судом Республики Алтай 19 марта.

«Установлено, что участники „Сибирского державного союза“ на системной основе преследует насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, их деятельность направлена на разжигание социальной, национальной и религиозной розни. Выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, с целью достижения своих противоправных целей участники Движения призывали других граждан к осуществлению экстремистской и террористической деятельности», — добавили в надзорном ведомстве.

Также в правоохранительных органах уточнили, что в целях конспирации деятельности движения его участники использовали иные названия, в том числе «Собор Руси Родов Славных», «Славянское воинское братство», «Сибирско-Украинское движение», «Духовно-Политическое Движение «Освобождение», но при этом его руководитель и цели оставались прежними.