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10 января
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Политика
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Двоих барнаульцев, которых судили за мемы, удалили из списка экстремистов

Барнаульцев Марию Мотузную и Андрея Шашерина удалили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга, сообщил Telegram-канал Homo altaiensis.

Мария Мотузная.
Мария Мотузная.
vk.com/lior018

На людей, которые попадают в этот список, налагают ряд ограничений. Они не могут свободно пользоваться банковскими картами, осуществлять финансовые операции с имуществом, вступать в наследство, получать через счета алименты или выплаты по страховым случаям, пояснила «Новая газета». Им разрешено по специальному заявлению снимать с банковской карты не более 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи. Однако это не всегда удается из-за того, что банки не хотят связываться с людьми из списка.

Кроме этого попавшие в «черный список» испытывают трудности с поиском работы — их зачастую не берут. По данным «Новой газеты», некоторые блогеры, попавшие в него как Мотузная и Шашерин, даже отбыв наказание, установленное судом, не были исключены из перечня экстремистов и продолжали испытывать множество трудностей.

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