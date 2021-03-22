Двух сотрудников посольства России в Болгарии объявили персонами нон грата

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. О дипломатическом решении рассказало информагентство ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата», — сообщили изданию в посольстве.

RT добавляет, то ранее стало известно о сообщении премьер-министра Болгарии Бойко Борисов, в котором политик также заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже.

На странице издания напомнили, что заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул: в случае, «если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать», что с российской стороны последуют ответные шаги.