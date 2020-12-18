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Политика

Джо Байден и осетинские пироги: как в соцсетях отреагировали на пресс-конференцию Владимира Путина

17 декабря Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Президент рассказал о зарплатах россиян, пенсиях и выплатах. А еще высказался об отравлении Навального, успехе вакцины от коронавируса и даже скандале вокруг футболиста Артема Дзюбы.

Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-служба Кремля.

Соцсети отреагировали сразу же — острыми комментариями и саркастичными мемами.

В первую очередь досталось представителям СМИ, которые задавали вопросы главе государства и освещали пресс-конференцию на федеральных каналах. Среди них оказался и музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров.

Ему припомнили интервью трехлетней давности, в котором он признался, что сказал бы Путину при встрече. Однако на деле все оказалось не так.

Об отравлении

На пресс-конференции прозвучал вопрос об отравлении Алексея Навального. Путин признался, что не понимает, кому нужно травить этого «берлинского пациента». Он отметил если бы кто-то действительно хотел отравить, то «довел бы это дело до конца». При этом президент ни разу не произнес фамилию политика. В соцсетях это, конечно, заметили:

Сырок, «Смешарики» и общие выводы

На этом пользователи соцсетей не остановились. В ход шли навыки владения графическими редакторами, сравнения с мемами, но некоторые обошлись общими выводами о пресс-конференции.

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