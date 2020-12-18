Джо Байден и осетинские пироги: как в соцсетях отреагировали на пресс-конференцию Владимира Путина

17 декабря Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Президент рассказал о зарплатах россиян, пенсиях и выплатах. А еще высказался об отравлении Навального, успехе вакцины от коронавируса и даже скандале вокруг футболиста Артема Дзюбы.

Соцсети отреагировали сразу же — острыми комментариями и саркастичными мемами.

В первую очередь досталось представителям СМИ, которые задавали вопросы главе государства и освещали пресс-конференцию на федеральных каналах. Среди них оказался и музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров.

Ему припомнили интервью трехлетней давности, в котором он признался, что сказал бы Путину при встрече. Однако на деле все оказалось не так.

Шнур 2020: Как мне не матюгаться? — Романыч (@Rlvanov) December 17, 2020

Стас Натанзон передает по "России-24", что в столовой для журналистов на пресс-конференции Путина в этом году НЕТ осетинских пирогов (умеет человек сделать акценты!) — Liza Fokht (@lizafoht) December 17, 2020

Вот негодяи, не хотят чтоб Путин видел любовь народа — OlgaKochneva (@OlgaKochneva1) December 17, 2020

Джо Байден притаился среди журналистов в Ставрополе pic.twitter.com/CVjTF7ZhDL — РИП Новости (@riarip) December 17, 2020

Об отравлении

На пресс-конференции прозвучал вопрос об отравлении Алексея Навального. Путин признался, что не понимает, кому нужно травить этого «берлинского пациента». Он отметил если бы кто-то действительно хотел отравить, то «довел бы это дело до конца». При этом президент ни разу не произнес фамилию политика. В соцсетях это, конечно, заметили:

НАВАЛЕНО! Путин сказал НАВАЛЕНО. СВЕРШИЛОСЬ — РИП Новости (@riarip) December 17, 2020

Путин: «это расследование невозможно читать, там всё так НАВАЛЕНО» pic.twitter.com/uSw7Zr1JsJ — Альфина (@alphyna) December 17, 2020

Сырок , «Смешарики» и общие выводы

На этом пользователи соцсетей не остановились. В ход шли навыки владения графическими редакторами, сравнения с мемами, но некоторые обошлись общими выводами о пресс-конференции.

Вообще супер понимаю Путина. Я себя тоже успокаиваю, что у других дела хуже, чем у меня — Аня (@ane4ka__rulit) December 17, 2020

Владимир Путин не увидел проблем с социальным расслоением в стране. pic.twitter.com/CCFASokDwi — Sosindex (@sosindex) December 17, 2020

с днем пресс конференции путина pic.twitter.com/1LhdfXIJcf — черненький из смэш (@ilslsfm) December 17, 2020

Ехал Путин через Путин, видит Путин — в Путин Путин, сунул Путин Путин в Путин pic.twitter.com/51mmXxFXmj — Вешат (@veshatalex) December 17, 2020