Джо Байден и осетинские пироги: как в соцсетях отреагировали на пресс-конференцию Владимира Путина

Соцсети отреагировали сразу же — острыми комментариями и саркастичными мемами.
В первую очередь досталось представителям СМИ, которые задавали вопросы главе государства и освещали пресс-конференцию на федеральных каналах. Среди них оказался и музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров.
Ему припомнили интервью трехлетней давности, в котором он признался, что сказал бы Путину при встрече. Однако на деле все оказалось не так.
Шнур 2020: Как мне не матюгаться?— Романыч (@Rlvanov) December 17, 2020
Стас Натанзон передает по "России-24", что в столовой для журналистов на пресс-конференции Путина в этом году НЕТ осетинских пирогов (умеет человек сделать акценты!)— Liza Fokht (@lizafoht) December 17, 2020
Вот негодяи, не хотят чтоб Путин видел любовь народа— OlgaKochneva (@OlgaKochneva1) December 17, 2020
Джо Байден притаился среди журналистов в Ставрополе pic.twitter.com/CVjTF7ZhDL— РИП Новости (@riarip) December 17, 2020
Об отравлении
На пресс-конференции прозвучал вопрос об отравлении Алексея Навального. Путин признался, что не понимает, кому нужно травить этого «берлинского пациента». Он отметил если бы кто-то действительно хотел отравить, то «довел бы это дело до конца». При этом президент ни разу не произнес фамилию политика. В соцсетях это, конечно, заметили:
НАВАЛЕНО! Путин сказал НАВАЛЕНО. СВЕРШИЛОСЬ— РИП Новости (@riarip) December 17, 2020
Путин: «это расследование невозможно читать, там всё так НАВАЛЕНО» pic.twitter.com/uSw7Zr1JsJ— Альфина (@alphyna) December 17, 2020
Сырок, «Смешарики» и общие выводы
На этом пользователи соцсетей не остановились. В ход шли навыки владения графическими редакторами, сравнения с мемами, но некоторые обошлись общими выводами о пресс-конференции.
Вообще супер понимаю Путина. Я себя тоже успокаиваю, что у других дела хуже, чем у меня— Аня (@ane4ka__rulit) December 17, 2020
Владимир Путин не увидел проблем с социальным расслоением в стране. pic.twitter.com/CCFASokDwi— Sosindex (@sosindex) December 17, 2020
December 17, 2020
Безумно можно быть первым☝️#путин pic.twitter.com/bQPyNngcsQ— Gypsy•Queen (@SAGU2PL) December 17, 2020
с днем пресс конференции путина pic.twitter.com/1LhdfXIJcf— черненький из смэш (@ilslsfm) December 17, 2020
Ехал Путин через Путин, видит Путин — в Путин Путин, сунул Путин Путин в Путин pic.twitter.com/51mmXxFXmj— Вешат (@veshatalex) December 17, 2020
???????? Краткие итоги пресс - конференции Путина ????????:— Родина Любовь ???????? (@RussiaLoveVera) December 17, 2020
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