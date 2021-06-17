Джо Байден перепутал Путина с Трампом

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции, организованной после саммита Россия-США в Женеве перепутал Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об это сообщает «МК».

Издание опубликовало неловкое видео. На нем хорошо видно и слышно, как замешкался американский президент.

«Президентство Трам… Пут.», — примерно так звучала фраза Байдена.

Политик так и не произнес имя президента России Владимира Путина, просто сменив тему.

«МК» отмечает, что в целом выступление Джо Байдена было довольно спутанным. На видео заметно, что лидер США устал.

Справедливости ради нужно отметить, что на тот момент в Женеве стояла жара под сорок градусов. При этом, вилла Ла Гранж, где шли переговоры, не отличается современными кондиционерами.

Также отмечается, что российским журналистам перед встречей президентов раздали справочную информацию, где было сказано в том числе о болезнях Байдена.

Кстати, на пресс-конференции он уронил свой пиджак, который пришлось поднимать с пола.