Джо Байден перепутал срок своего президентства и назвал конфликт на Украине войной в Ираке

Джо Байден сказал, что его срок начался летом 2022, а СВО — это конфликт в Ираке, передают РИА Новости.

Президент США Джо Байден на митинге во Флориде оговорился о сроке своего нахождения на должности.

По его словам, президентом он стал «этим летом», хотя на самом деле Байден вступил в должность в январе 2021 года.

«Я проезжал заправку по дороге: бензин — три доллара 25 центов, а был пять баксов, когда я вступил в должность этим летом», — отметил президент.

Также политик назвал конфликт на Украине «войной в Ираке».

«Инфляция — общемировая проблема сейчас из-за войны в Ираке, и влияния на нефть, и действий России», — считает он.

Потом он исправился и объяснил, что имел в виду СВО. Также на митинге во Флориде американский лидер назвал ураган «Иэн» Иваном.