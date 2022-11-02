Джо Байден перепутал срок своего президентства и назвал конфликт на Украине войной в Ираке

Президент США Джо Байден на митинге во Флориде оговорился о сроке своего нахождения на должности.
По его словам, президентом он стал «этим летом», хотя на самом деле Байден вступил в должность в январе 2021 года.
«Я проезжал заправку по дороге: бензин — три доллара 25 центов, а был пять баксов, когда я вступил в должность этим летом», — отметил президент.
Также политик назвал конфликт на Украине «войной в Ираке».
«Инфляция — общемировая проблема сейчас из-за войны в Ираке, и влияния на нефть, и действий России», — считает он.
Потом он исправился и объяснил, что имел в виду СВО. Также на митинге во Флориде американский лидер назвал ураган «Иэн» Иваном.