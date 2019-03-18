«Единая Россия» актуализировала работу по партийным проектам в Алтайском крае

В совещании приняла участие заместитель секретаря по проектной работе Стелла Штань, руководитель Регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько, координаторы партийных проектов и председатели Общественных советов партпроектов на территории Алтайского края.

Открывая совещание, Александр Романенко напомнил коллегам о важной роли партийных проектов, как в деятельности партии, так и в социально-экономическом развитии Алтайского края.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения партии:

В связи с принятием майских указов, решениями по реализации в крае национальных проектов, в регионе разработаны и действуют соответствующие постановления Правительства и план мероприятий по их реализации. Задача Регионального отделения партии — включиться в эту работу, разработать четкий план действий по реализации каждого проекта на территории региона. И эти действия должны быть созвучны с федеральными тенденциями, для чего следует соотнести их с тезисами Послания Президента, национальными проектами. Это то, о чем в своем выступлении на Конференции РО «Единой России» говорил губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко. Эту задачу поставила перед собой Партия на уровне Федерации.

Стелла Штань поставила перед координаторами и председателями общественных советов основные задачи на 2019 год по реализации партийных проектов. Среди них — активное вовлечение в реализацию партийных проектов муниципальных образований.

Первоочередная задача, которая стоит сейчас перед всеми проектами, привлечение к проектной работе всех заинтересованных лиц. Необходимо сформировать общественные советы при проектах, налаживать взаимодействие с профильными органами власти, в том числе муниципальной. На данном этапе по каждому из проектов должен быть сформирован четкий план мероприятий на год, — подчеркнула Стелла Штань.

Она добавила, что результаты работы необходимо доносить до жителей края и транслировать на федеральный уровень.