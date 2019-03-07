«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Алтайском крае запустили интернет-флешмоб и поздравительную акцию к 8 марта

8 марта «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Алтайском крае запускает интернет-флешмоб «8 главных признаний», приуроченный к празднованию Международного женского дня. Члены Партии, сторонники, молодогвардейцы присоединятся к акции. Единороссы также предлагают принять участие в акции всем желающим.
Участникам необходимо разместить в социальных сетях свои фотографии совместно с любимыми дамами, написать к фото пост о признании в одном из восьми главных чувств: любви, верности, заботе, нежности, ласке, доброте, доверии или искренности, а, может, и в нескольких сразу. Также необходимо добавить теги #восемьпризнаний, #ЕР22, #МГЕР22. Далее необходимо передать виртуальную эстафету своим друзьям, коллегам, знакомым, отметив их аккаунт в социальных сетях.
Также 8 марта 2019 года в Барнауле активисты «Молодой Гвардии» поздравят женщин в центральной части города. Молодогвардейцы проведут небольшую тематическую викторину о Международном женском дне и вручат цветы всем прохожим представительницам прекрасной половины города.
Кроме того, 6 марта барнаульские молодогвардейцы провели акцию «Мартовская открытка». В торговом центре «Пионер» каждый желающий мог подписать открытку с особым дизайном от «Молодой Гвардии», которую в преддверии 8 марта активисты обещали доставить получателю.
В «Молодой Гвардии» отметили, барнаульцы активно приняли участие в акции, более 70-ти поздравлений было отправлено по Алтайскому краю и всей России.