«Единая Россия» наградила победителей конкурса «Учитель года Алтая 2021»

— В этот сложный год, когда пандемия поставила нас в новые, непростые условия, учителя наравне с врачами честно выполняли и продолжают выполнять свой долг. Чтобы хоть как-то поддержать тех, кто на передовой, Региональное отделение партии организовало акцию «Спасибо учителям!», в рамках которой депутаты фракций «Единой России» на собственные средства застраховали жизнь и здоровье наших учителей на случай заражения коронавирусом. С чувством глубокого уважения, от лица Регионального отделения «Единой России» хочу еще раз сказать нашим учителям огромное спасибо за добросовестный труд и неугасаемый интерес к профессии!