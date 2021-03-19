«Единая Россия» наградила победителей конкурса «Учитель года Алтая 2021»

Александр Романенко,
секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС:
— В этот сложный год, когда пандемия поставила нас в новые, непростые условия, учителя наравне с врачами честно выполняли и продолжают выполнять свой долг. Чтобы хоть как-то поддержать тех, кто на передовой, Региональное отделение партии организовало акцию «Спасибо учителям!», в рамках которой депутаты фракций «Единой России» на собственные средства застраховали жизнь и здоровье наших учителей на случай заражения коронавирусом. С чувством глубокого уважения, от лица Регионального отделения «Единой России» хочу еще раз сказать нашим учителям огромное спасибо за добросовестный труд и неугасаемый интерес к профессии!
Победитель конкурса «Учитель года 1995», депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Сергей Писарев присоединился к поздравлениям.
— Конкурс «Учитель года» — сыграл огромную роль в моей жизни. Сейчас, приезжая в любой район Алтайского края, я могу встретить родную душу — одного из бывших участников этого прекрасного конкурса. Я очень благодарен его организаторам за огромное количество друзей, с которыми я поддерживаю общение уже многие годы, — отметил депутат.