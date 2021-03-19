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Политика
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«Единая Россия» наградила победителей конкурса «Учитель года Алтая 2021»

Сегодня в Барнауле чествовали победителей и лауреатов регионального этапа конкурса «Учитель года Алтая 2021». В церемонии награждения принял участие секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко. От имени Алтайского регионального отделения он поздравил педагогов с выходом в финал регионального этапа. Шесть лауреатов конкурса получили памятные подарки от партии. А победителю конкурса — учителю математики Барнаульского лицея № 3 Софье Киндяковой — Александр Романенко вручил ноутбук.

Награждение победителей конкурса «Учитель года Алтая 2021».
Награждение победителей конкурса «Учитель года Алтая 2021».
Пресс-служба "Единой России"

Александр Романенко,
секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС:

— В этот сложный год, когда пандемия поставила нас в новые, непростые условия, учителя наравне с врачами честно выполняли и продолжают выполнять свой долг. Чтобы хоть как-то поддержать тех, кто на передовой, Региональное отделение партии организовало акцию «Спасибо учителям!», в рамках которой депутаты фракций «Единой России» на собственные средства застраховали жизнь и здоровье наших учителей на случай заражения коронавирусом. С чувством глубокого уважения, от лица Регионального отделения «Единой России» хочу еще раз сказать нашим учителям огромное спасибо за добросовестный труд и неугасаемый интерес к профессии!

Победитель конкурса «Учитель года 1995», депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Сергей Писарев присоединился к поздравлениям.

— Конкурс «Учитель года» — сыграл огромную роль в моей жизни. Сейчас, приезжая в любой район Алтайского края, я могу встретить родную душу — одного из бывших участников этого прекрасного конкурса. Я очень благодарен его организаторам за огромное количество друзей, с которыми я поддерживаю общение уже многие годы, — отметил депутат.

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