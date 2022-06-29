«Единая Россия» обеспечит Донбасс и освобождённые территории русской литературой и учебниками

Уже в ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 тысячи изданий в рамках акции «Книги — Донбассу»

Около 40 тысяч книг уже доставлены в народные республики, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции. Распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской области, в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтёры и центры гумпомощи партии.

— В ходе нашей работы на Донбассе выяснилось, что там практически отсутствует русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобождённых территориях, волосы дыбом встают. С ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей, вроде Мазепы, или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий изданы в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы, — подчеркнул он.

Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» и Минпросвещения к 1 сентября обеспечат все школы ЛДНР и освобождённых территорий новыми российскими учебниками.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопросы обеспечения школ учебниками задают педагоги на всех встречах.

— Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили. Мы также максимально сделаем всё, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов — это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру и литературу, — отметил он.

Программы подготовки школьников будут адаптированы. Для этого переподготовку проходят и учителя.

— Мы уже несколько тысяч учителей переподготовили. В Ростове создан специальный центр по координации этой работы, такой же центр появился в «Артеке» в Крыму, — сообщил он.

Как отметила глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, общественные приёмные собрали еще около полумиллиона книг, которые отправят в распределительные центры партии.

— Больше всего книг собрали Республика Башкортостан, Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области, Санкт-Петербург. В рамках гуманитарного штаба постараемся расширить эту работу, добавляя другие задачи. Например, можно предложить выезжать детям на экскурсии из ДНР, ЛНР, освобождённых территорий, чтобы они могли увидеть воочию места исторических событий и возвращать себе память, которую у них так вероломно отобрали, — сказала Анна Кузнецова.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобожденных территорий сохранят возможность изучать украинский язык.

— Мы, в отличие от них (украинской власти — прим. ред.) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем, — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

— Мы не перестаем оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий. В День России региональное отделение партии совместно с МЧС при участии губернатора Виктора Томенко вновь отправило почти 20 тонн алтайских продуктов питания и товаров первой необходимости на Донбасс. Их собрало Барнаульское местное отделение «Единой России» и предприниматели. Начиная с марта партия в Алтайском крае при участии депутатов, предпринимателей, общественников и просто неравнодушных людей трижды отправляла на Донбасс десятки тонн продуктов, вместе с ними 100 килограммов семян овощей, а также две фуры с посылками для алтайских военнослужащих в рамках акции «Весточка из дома». Кроме того, почти 5 миллионов рублей собрано на сегодняшний день региональным отделением партии в помощь жителям Донбасса, — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» в Алтайском крае Иван Гладких.

В ЛДНР и на освобождённых территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них — в Мариуполе. Там работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детские комнаты и аптеки. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться в новых освобождённых территориях.

Отдельное внимание уделяется поддержке детей. «Единая Россия» 1 июня открыла первый детский досуговый центр в Луганске. Он оснащён необходимой мебелью и оборудованием. В ближайшее время на Донбассе появится ещё 9 таких центров. В организации их работы принимали участие, в том числе, российские предприниматели. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.