«Единая Россия» помогает регионам в развитии объектов инфраструктуры

Крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов. Речь идет о таких объектах, как Северный широтный ход на Ямале, автомагистраль «Центральная» в Самарской области, комплексное развитие Нижегородской агломерации, строительство метро в Челябинске и других, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая стратегическую сессию партии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня.

«В ходе рабочих поездок в регионы я лично познакомился со многими проектами. Поэтому „Единая Россия“ обратилась к Президенту с просьбой поддержать их на федеральном уровне. Глава государства идею одобрил и в Послании предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов», — сказал Андрей Турчак.

Организаторы встречи отметили, регионам пора приступать к подготовке заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. Партия готова оказать им в этом всестороннюю помощь.

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдавать по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. «Отработав первые 500 млрд, я считаю, мы должны обращаться уже за следующими 500 млрд, поэтому мы проектов набираем на 1 трлн и на комиссии по региональному развитию будем их рассматривать», — отметил зампред Правительства Марат Хуснуллин.

Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места. Деньги должны дойти до всех регионов, вне зависимости от уровня их обеспеченности, подчеркнул он.

Партия давно ставила задачу создания механизмов для появления «длинных дешевых денег» на подобные проекты, отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«Многие губернаторы уже активно включились в эту работу, чтобы заявиться и войти в эти проекты. И здесь мы получим налоги, рабочие места, загрузки предприятий. А это — принципиальное изменение качества жизни всей страны и Арктики. <…> Если есть инфраструктурные решения, запуски подобных ресурсных проектов, то за ними следуют и остальные плюсы: социальное развитие, налоговые отчисления», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Несмотря на высокую значимость масштабных проектов, не менее актуально для людей развитие социальной инфраструктуры — например, спортивной. В ходе совместной работы с Правительством над проектом бюджета на 2021−2023 годы депутаты «Единой России» добились двукратного увеличения расходов на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в сравнении с прошлым годом — с одного до двух миллиардов рублей. Сейчас они строятся по всей стране. В Севастополе уже — два таких объекта: в селе Орлином и в Северной стороне, рассказал губернатор города, секретарь реготделения «Единой России» Михаил Развожаев.

Благодаря инициативе партии в Алтайском крае уже в этом году появятся спорткомплексы открытого типа (ФОТОТы) в Тальменском и Павловском районах.

По словам координатора партийного проекта «Детский спорт» в регионе Ивана Огнева, в Тальменском районе появится универсальный спортивный объект: зимой — хоккейная коробка, которая летом будет превращаться в мини-футбольное поле с покрытием и беговыми дорожками, тренажёрами и административное здание, в котором будут расположены: помещения для переодевания, санузел и душевые комнаты.

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Павловского района Анны Колтаковой, в Павловском районе новый спортивный объект появится в микрорайоне Ремзавод. Павловский ФОКОТ будет оборудован по агалогии с тальменским, но еще и с площадкой для баскетбола (волейбола).

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа или ФОКОТа в Тальменке стало возможным благодаря совместной работе Алтайского реготделения «Единой России» и Минспорта Алтайского края в рамках реализации национального проекта «Демография».

При этом на местах растет общественный запрос на участие жителей в развитии городских территорий — не только парков и скверов, но и собственных дворов. В апреле-мае в голосовании «Единой России» и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 10 млн человек. Действующая сейчас программа формирования комфортной городской среды, которую реализует Правительство, выросла из партпроекта «Единой России» «Городская среда», напомнил губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.

«В 2016 году именно кандидатами от „Единой России“ был выявлен запрос населения на работу по благоустройству — в том числе, дворов. Сегодня мы видим, как преображаются города и села. Какой колоссальный эффект имеет это для каждого человека, для общества в целом. Мы видим, что активность людей в голосовании подчеркивает его значимость, их небезразличное отношение к своему городу, поселку, двору и улице. Я уверен, что это один из самых эффективных проектов партии», — сказал Дмитрий Азаров.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, предложения глав регионов могут войти в программу «Единой России» на выборах в Госдуму.