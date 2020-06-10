«Единая Россия» помогла развитию системы скорой помощи Алтайского края

Партийцы по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева решили пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют на помощь медучреждениям и врачам, а также жителям в регионах. Алтайские депутаты Госдумы и АКЗС от ЕР активно откликнулись на этот призыв. Реанимобиль был приобретён именно на пожертвования депутатов.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России»:

— Наши медработники не просто делают текущую работу, но подают пример самоотдачи, преданности, глубокой ответственности. То, что база медучреждений обновляется — это ещё один пример того, что мы делаем всё возможное, чтобы система здравоохранения была готова не просто к текущей работе, но к борьбе с разными недугами. Региональное отделение партии «Единая Россия» приняло решение, и мы договорились об этом с министром здравоохранения Дмитрием Владимировичем Поповым, что Рубцовская горбольница № 2 получит реанимобиль с символикой #СпасибоВрачам, который приобретён на средства из личных пожертвований депутатов Государственной думы и краевого Законодательного Собрания от «Единой России».

Также медучреждениям передали 16 машин скорой помощи, поставленными за счёт бюджетных средств. Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова отметила, что сегодня парк скорой помощи в регионе составляет 338 автомобилей, при этом 118 из них поставлены только за последние два года.

Ирина Долгова,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Скорая медицинская помощь всегда была и остаётся на передовой борьбы за сохранение здоровья и жизни людей. Нужно не просто доставить пациента в больницу, а в специализированный центр, где оказывают высоковалифицированную медицинскую помощь. Мы видим стабильную динамику снижения смертности особенно среди тех, кому оказывается помощь в так называемый «золотой час». И эффективность этой работы зависит не только от профессионализма врачей, но и от оперативности, насколько быстро бригада приедет к пациенту, поэтому здесь техническое состояние системы скорой помощи у нас в центре внимания.

Главный врач Городской больницы № 2 Рубцовска Сергей Воронкин рассказал, что география зон обслуживания отделения скорой помощи и медицинской эвакуации больницы большая — город Рубцовск и 13 районов. В среднем в месяц осуществляется 35−45 выездов. Осуществить больше и эвакуировать большее количество больных нет возможности, так как отдаленность районов большая и часто приходится транспортировать пациентов в Барнаул, а это до 450−500 км в одну сторону.

Сергей Воронкин,

главный врач Городской больницы № 2 Рубцовска:

— Используя современную транспортную технику, оборудованную медоборудованием, мы можем вывезти тяжёлого пациента из любой точки Алтайского края в медучреждения третьего уровня, межрайонные центры. Поэтому получение автомобилей скорой помощи, реанимобиля — неоценимый вклад в развитие медицинской организации. Хочу сказать спасибо губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко, министру здравоохранения Дмитрию Владимировичу Попову, а также партии «Единая Россия», которые в трудный час приходят на помощь не только простым гражданам, но и целой отрасли здравоохранения.

Напомним, ранее по инициативе партии «Единая Россия» во все субъекты Российской Федерации были переданы автомобили для нужд медицинских учреждений. В Алтайском крае машины предоставили в бессрочное пользование персоналу городских больниц № 4 и № 5 города Барнаула.