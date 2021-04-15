«Единая Россия» предложила давать больше денег на благоустройство городов и сёл

Правительство России поддержало инициативу партии «Единая Россия» об увеличении финансирования проектов благоустройства. Новые средства будут направлены в первую очередь на дворы.

«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование», — сказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на встрече с зампредом Правительства Маратом Хуснуллиным.

Помимо этого, он выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения — до 100 млн рублей на регион. Это поможет таким субъектам РФ, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономный округа, Калмыкия, Камчатка, Сахалин, Магадан благоустроить больше объектов.

Также Андрей Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству.

«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200−300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», — сказал секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин все предложения поддержал. Их проработкой займётся федеральный Минстрой. Зампред напомнил, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено уже более 83 тысяч общественных мест и дворов многоквартирных домов. Кстати, этот вопрос родился по инициативе «Единой России» и из партийного проекта «Городская среда». Напомним, в 2021 году финансирование программы выросло на 2 млрд рублей по предложению партии.

Сам Хуснуллин попросил партию объединить усилия в информировании граждан о возможности участия в проекте.

Напомним, голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены, пройдёт с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Например, в Барнауле будут выбирать две общественные территории из 39 предложенных. Среди них набережная Речного вокзала, заброшенный парк «Юбилейный», Демидовская площадь, площадь маршала Жукова и другие значимые площадки.

По словам заместителя Председателя Барнаульской городской Думы, председателя общественного совета партпроекта «Городская среда» в Алтайском крае, председателя ТОС микрорайона «Магистральный» Сергея Струченко, голосование — это отличный способ принять участие в благоустройстве города, выразить активную гражданскую позицию.

«И люди в этом действительно заинтересованы. Например, в прошлом году жители посёлка Южный объединили усилия, создав группу в мессенджере, активно координировали эту работу и привлекали к голосованию всех заинтересованных», — сказал депутат.

Кстати, в прошлом году, кроме зелёной зоны на улице Герцена в Южном, победила ещё Мизюлинская роща (находится в границах улиц Попова, Антона Петрова и Энтузиастов).

Сергей Струченко призвал жителей Барнаула и всего Алтайского края подключаться к выбору зелёных зон.