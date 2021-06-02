«Единая Россия» предложила новые меры социальной поддержки семей с детьми

Они войдут в предвыборную программу партии на выборах в Госдуму

Инициативы озвучили участники форума «Большой семейный совет», который провёл председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в одном из центров детского творчества в Москве. В нём приняли участие руководители социальных НКО и родительских объединений. Большой блок новых инициатив касается многодетных семей.

Необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении на них налоговой нагрузки, подчеркнул председатель «Единой России».

«Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создаёт социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», — сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, в «Единой России» предлагают дать право многодетным семьям получать компенсацию вместо земельного участка. Сейчас не вся земля, предоставляемая им, обеспечена необходимой инфраструктурой, отметила участница предварительного голосования «Единой России», председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева. «Материальная поддержка позволила бы семьям с детьми улучшить жилищные условия», — подчеркнула она.

Также Марина Оргеева предложила предоставлять «Подарок новорождённому» во всех регионах страны вне зависимости от материального положения родителей. В него входят вещи первой необходимости, и такая поддержка востребована семьями.

В свою очередь, руководитель организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева отметила, что зачастую в многодетных семьях родители находятся дома с детьми несколько лет подряд и не имеют возможности работать.

«Мы бы хотели предложить поддержать все многодетные семьи нашей страны таким образом — включить в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребёнком», — сказала она, пояснив, что сейчас этот срок ограничен шестью годами.

Член Общественной палаты Краснодара, президент межрегионального Союза общественных объединений многодетных семей, председатель реготделения всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Недилько обратила внимание участников форума на проблему с взысканием алиментов. Зачастую люди не могут получить через суд положенную сумму, из-за того, что она не зафиксирована в законе, а зависит от дохода должника.

«Мы просим, чтобы половина от регионального прожиточного минимума была зафиксирована как обязательная выплата на содержание детей. Наши юристы в судах находятся ежедневно. Некоторые предоставляют справки, что у них зарплата 10 тысяч рублей, чтобы не платить», — сказала Светлана Недилько.

В Алтайском крае в тройке самых часто задаваемых гражданами вопросов консультантам общественной приемной партии — невыплата алиментов, рассказывает юрист, участник предварительного голосования «Единой России» Роман Куранов. Совместно с партией он реализует проект по оказанию бесплатных юридических консультаций в отдаленных селах. За апрель участники проекта — юристы — посетили 9 районов края. К ним обратились 24 молодых мамы, в одиночку воспитывающих детей, по вопросам алиментного права. Так, жительница Ребрихинского района рассказала, что бывший супруг не платит алименты на троих детей, говорит, что официально он не работает, а на самом деле получает зарплату в конверте. Женщина вместе с детьми оказалась в трудном финансовом положении.

На встрече также предложили развивать программу материнского капитала. Руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», победитель предварительного голосования «Единой России» Наталья Москвитина (Республика Мордовия) озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат.

«В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе — это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования», — сказала Наталья Москвитина.

Кроме того, семейному бюджету помогло бы, если бы программа кешбэка за детский отдых стала постоянной, считают в «Единой России».

Также в «Единой России» выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестёр вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение.

По мнению депутата Госдумы, члена Генерального совета партии «Единая Россия» Даниила Бессарабова, предложения о том, чтобы дети из одной семьи имели возможность посещать один детский сад и одну школу, создадут необходимые комфортные условия для обучения.

«Предоставление одного образовательного муниципального учреждения для всех детей из одной семьи — необходимая мера поддержки семей с детьми. Ко мне, во время личных приемов, часть обращаются барнаульские семьи, молодые мамы с просьбой помочь получить места в детские сады или школы, находящиеся ближе к месту жительства. Даже с одним ребенком ездить до школы с пересадками проблематично и затратно. А, имея несколько детей, доставлять их в разные учреждения — еще более сложная задача», — отметил парламентарий.

По его словам, законопроектом предусматриваются правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования, обеспечивающие детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства, право на обучение в школе или пребывание в детском саду, где обучаются их братья и сестры.

В завершении форума Дмитрий Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу «Единой России».