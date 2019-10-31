«Единая Россия» представила план по усилению в Алтайском крае

В 2019 году «Единая Россия» в Алтайском крае начала мобилизацию партактива и занялась привлечением новых членов. В ближайшие пять лет партия планирует усилиться еще больше. Об этом рассказал руководитель Регионального исполнительного комитета Денис Голобородько на ежегодной отчетной Конференции.

В этом году «Единая Россия» в Алтайском крае запустила региональные проекты по обучению партактива, формированию кадрового резерва, расширению базы сторонников партии и усилению работы фракций в муниципальных представительных органах.

По словам Голобородько, пятилетняя Стратегия развития регионального отделения — это не просто числовые ориентиры и список мероприятий.

Денис Голобородько,

руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» в Алтайском крае:

Всё это инструмент для того, чтобы наращивать свои силы, эффективно выполнять указы президента России, способствовать развитию нашего региона, быть той политической партией, которая объединяет общество, способствует активистам в реализации их инициатив и в целом помогает людям.

На данный момент 29 888 человек являются членами Алтайского отделения «Единой России». До 2024 года руководство партии планирует пополнить ряды до 37 тысяч человек, это 2% избирателей.

Также планируется довести число сторонников партии до 25 тысяч человек, то есть увеличить их количество на 25% по сравнению с 2019 годом (сейчас — 19 680 человек).

По плану около тысячи сторонников «Единой России» пройдут обучение в Региональной партийной школе. Кадровый резерв к 2024 году должен быть не менее 500 человек, считают в «Единой России». Это будут участники проекта «Политический лидер», участники высшей и региональной партийных школ, победители и участники партийных кадровых конкурсов, члены и сторонники партии, а также самовыдвиженцы.

В числе других приоритетных задач Денис Голобородько назвал проведение регионального Форума «Муниципальный депутат», формирование совместной правотворческой политики между фракцией в АКЗС и депутатскими объединениями в муниципальных представительных органах. Ожидается и воссоздание Совета местного самоуправления в Алтайском крае.

В работу над национальными проектами единороссы планируют интенсивно вовлекать не только своих депутатов, но и активных жителей и лидеров общественного мнения.

Говоря о работе с населением, Голобородько отметил, что за годы работы общественной приемной в нее поступило более 53 тысяч обращений. Более 25% из них решены положительно. К 2024 году положительных решений должно быть 35%. Также в планах увеличить количество депутатских объединений в представительных органах региона.

Как уже писал altapress.ru, на конференции обновили и руководящий состав органов партии согласно требованиям Устава об обязательной 10% ротации Регионального политического совета (РПС), Президиума РПС и Региональной контрольной комиссии.