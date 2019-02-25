«Единая Россия» призывает обращаться в партию в случае двойных начислений за вывоз бытовых отходов

В Алтайском крае сообщение о «двойных платежах» можно оставить в Региональной общественной приемной Партии, находящейся по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 41.

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Чистая страна» открыла интерактивный сервис по сбору обращений о проблемах с коммунальной услугой «Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Об этом заявил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Данный сервис представляет собой удобный механизм для отправки жалоб и поможет увидеть реальную картину. По всем поступившим обращениям будет проведена работа. Сначала по этим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями, а потом, если мы не увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчетов платежей», — объяснил депутат.

На сайте партийных проектов, а также на сайте Алтайского Регионального отделения Партии через вкладку «Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами» можно заполнить простую анкету с информацией о том, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографии этих платежных документов.

Бурматов напомнил, что ранее были выявлены проблемы, с которыми столкнулись люди при оплате услуг за обращение с отходами. «Во-первых, двойные платежи, их получили жители более чем 20 регионов. Во-вторых, иногда этот платеж бывает „спрятан“ в коммунальной платежке, и люди не понимают, сколько они за это платят, и непонятно, как региональный оператор получит деньги за это», — сказал парламентарий.

Он отметил, что люди продолжают присылать фотографии платежных документов с жалобами на двойной платеж за обращение с ТКО, когда одновременно сохранилась старая плата за содержание жилого помещения и вместе с тем появилась новая коммунальная услуга «обращение с ТКО». Таким образом люди получают квитанции за услуги ЖКХ от регионального оператора за обращение с ТКО и от управляющей компании.

«Сумма за жилищную услугу никак не меняется, хотя она должна снизиться, так как оттуда изъяли услугу по обращению с мусором. С помощью общественного контроля Партия планирует выявить случаи двойного платежа за услугу по обращению с отходами и принять по ним меры», — заключил координатор партпроекта.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнется такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов будут утверждаться отдельно.