Шах и мат. «Единая Россия» призвала уволить главу фонда «Сколково»

Дворкович в интервью американскому изданию Mother Jones, как пишет «Коммерсант», выступил против действий России на Украине.

Кроме этого, Аркадий Дворкович занимает пост президента Международной федерации шахмат (FIDE). В том же интервью он сказал, что FIDE принимает меры, которые не позволят проводить в России и Белоруссии соревнования под эгидой организации и запретят участвовать российским и украинским спортсменам в международных соревнованиях.

16 марта FIDE отстранила российские и белорусские сборные от участия в турнирах федерации.

«Очередной хамский и шовинистический выпад против наших соотечественников — ФИДЕ отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации. Снова объединяющая народы идея о том, что спорт вне политики, принесена в жертву раболепному заискиванию перед Западом», — прокомментировал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Он добавил заявил, что «Единая Россия» выступает за «немедленное увольнение с позором» Дворковича с поста директора фонда «Сколково», так как его действия — «это не что, иное как-то самое национал-предательство».

Ранее глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, как русофобия и жадность повлияют на возвращение брендов в Россию.