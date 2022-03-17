17 марта
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Политика

Шах и мат. «Единая Россия» призвала уволить главу фонда «Сколково»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал уволить Аркадия Дворковича с поста директора фонда «Сколково» за «национал-предательство».

Аркадий Дворкович.
Аркадий Дворкович.
kremlin.ru

Дворкович в интервью американскому изданию Mother Jones, как пишет «Коммерсант», выступил против действий России на Украине.

Кроме этого, Аркадий Дворкович занимает пост президента Международной федерации шахмат (FIDE). В том же интервью он сказал, что FIDE принимает меры, которые не позволят проводить в России и Белоруссии соревнования под эгидой организации и запретят участвовать российским и украинским спортсменам в международных соревнованиях.

16 марта FIDE отстранила российские и белорусские сборные от участия в турнирах федерации.

«Очередной хамский и шовинистический выпад против наших соотечественников — ФИДЕ отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации. Снова объединяющая народы идея о том, что спорт вне политики, принесена в жертву раболепному заискиванию перед Западом», — прокомментировал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Он добавил заявил, что «Единая Россия» выступает за «немедленное увольнение с позором» Дворковича с поста директора фонда «Сколково», так как его действия — «это не что, иное как-то самое национал-предательство».

Ранее глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, как русофобия и жадность повлияют на возвращение брендов в Россию.

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