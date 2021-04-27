«Единая Россия» проконтролирует ход благоустройства территорий, которые выберут жители Алтайского края

26 апреля стартовало голосование по отбору проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Оно пройдет во всех регионах на федеральной платформе za.gorodsreda.ru . Инициаторы проекта «Единая Россия» и Минстрой. Суть проекта в том, что жители сами смогут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь.

В проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в отдаленные территории, работать в торговых центрах и других местах пребывания граждан.

«Партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ — от подготовки проектов до контроля за выполнением работ», — отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В Алтайском крае в голосовании за объекты благоустройства смогут принять участие жители 8 городов — это Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород, Алейск, Новоалтайск, Камень-на-Оби и Заринск. По словам координатора партийного проекта «Городская среда» в регионе Игоря Панарина, всего в отборе участвуют 133 объекта.

— Жителям городов предстоит выбрать, какие объекты следует благоустроить в первую очередь. В списке парки отдыха, аллеи, скверы, спортивные площадки. К примеру, барнаульцы могут проголосовать за набережную у Речного вокзала или выбрать одну из восьми зеленых зон. В Славгороде в списке благоустройство городского парка, Привокзальной площади и другие объекты, — рассказал Игорь Панарин.

Кроме того, он добавил, что за каждой территорией закреплен депутат «Единой России». Ему можно задать дополнительные вопросы, также после голосования он будет контролировать ход ремонта и обустройства объекта.

Голосовать можно на портале проекта 22.gorodsreda.ru и на офсайтах городов до 30 мая. Принять участие в голосовании могут жители с 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию.