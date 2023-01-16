«Единая Россия»: темпы социальной догазификации сохранятся

Основные задачи по программе социальной газификации на 2022 год выполнены, подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по реализации программы, которое прошло в Гатчине Ленинградской области.

В совещании принял участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, представители Правительства, «Газпрома» и регионов. Они обсудили планы по реализации программы на 2023 год и ход выполнения поручения Президента об установлении субсидии в 100 тысяч рублей для льготных категорий граждан при подключении домовладений к газу.

— Рост темпов строительства газовой инфраструктуры в три раза выше, чем в 2021 году. Главное, что сейчас необходимо, — добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее. И требуется распространить действие программы на новые регионы. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей. Такая работа там вообще не велась, и её нужно начать как можно скорее, как только позволят обстоятельства, — сказал Дмитрий Медведев.

Совещание по реализации программы социальной газификации. Фото: «Единая Россия».

Он призвал регионы ускорить принятие нормативных документов для оформления льгот на социальную догазификацию. По поручению Президента до 15 января по всей стране должен быть установлен минимальный размер субсидии в размере 100 тысяч рублей для девяти обязательных категорий граждан. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветеранов и инвалидов, малоимущие граждане, многодетные и малоимущие семьи.

— Прошу секретарей наших партийных отделений обратить на это самое пристальное внимание. Ещё в прошлом году объёмы выделяемой помощи гражданам сильно различались, очень существенно — это сказывалось и на темпах газификации. На софинансирование расходов Правительство должно выделить в ближайшее время около 2,5 миллиардов рублей", — напомнил Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что регионы, которые попадают под меры федеральной поддержки, гарантированно получат средства на обеспечение льготным категориям граждан субсидий при социальной догазификации.

— Средства заложены. «Единая Россия» проголосовала за бюджет на 2023 и плановый период 2024—2025 годов. У нас по-прежнему есть регионы, которые в «красной зоне» (по введению льгот — прим. ред.). Давайте дискуссии на эту тему прекратим и 15-м числом отчитаемся в федеральный штаб о выполнении поручения Президента, — сказал он.

Совещание по реализации программы социальной газификации. Фото: «Единая Россия».

Зампредседатель Правительства Александр Новак сообщил, что по программе социальной догазификации заключено 724 тысячи договоров и принято 790 тысяч заявок по всей стране.

Так, в Алтайском крае, по информации регионального минстроя, в актуализированный план-график догазификации вошли более 58 тысяч домовладений в 106 населенных пунктах. Для обеспечения технической возможности догазификации ведется строительство внутрипоселковых сетей. В настоящее время построены газовые сети до границ почти 17 тысяч земельных участков.

Он отметил также, что «Единая Россия» активно ведёт мониторинг исполнения программы. Создан кол-центр, который обработал более 150 тысяч звонков, проведена масштабная инвентаризация домовладений для определения потенциала количества подключений. Он составляет порядка двух миллионов.

— Программа по решению Президента реализуется на бессрочной основе. Сейчас стоят задачи и по социальной газификации домохозяйств, а также программа расширена на школы и медицинские учреждения, — добавил Александр Новак.

Совещание по реализации программы социальной газификации. Фото: «Единая Россия».

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа социальной догазификации должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты её оптимальные показатели.

— Самое главное, что найдена работающая модель. Есть улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это — не у нас. Я уверен, что мы добьёмся всего поставленного, — заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

Также Правительство проработает дополнительные меры поддержки граждан при социальной догазификации — с такой инициативой выступала «Единая Россия». Сейчас ряд льготников в 72 регионах по инициативе или при поддержке партии получают скидку или компенсацию на покупку газового оборудования и подведения газопровода к жилому дому.

Кроме того, «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям граждан на закупку газового оборудования.