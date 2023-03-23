«Единая Россия» усилит работу по реализации инфраструктурных проектов в Алтайском крае

Единороссы обсудили реализацию партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Совещание с координаторами и председателями общественных советов партпроектов провел секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году.

Он отметил, что партийные проекты — одно из важнейших направлений деятельности «Единой России» и главный инструмент реализации народной программы партии.

Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Сегодня мы реализуем в Алтайском крае 21 федеральный партпроект. За 2022 год появилось рекордное количество новых проектов — восемь. Это «Зеленая экономика», «Выбирай свое», «Предпринимательство», «Защита животного мира», «Za самбо», «Цифровая Россия», «Женское движение Единой России», «Моя карьера с Единой Россией». Два проекта — «Локомотивы роста» и «Народный контроль» — по итогам прошлого года были упразднены. Это говорит о том, что институт партийных проектов — живой механизм, адаптирующийся к реалиям, отвечающий потребностям общества, — сказал Александр Романенко.

Он назвал четыре ключевых проекта партии, предполагающих инфраструктурное развитие территорий. Это «Городская среда», «Культура малой Родины», «Детский спорт» и «Безопасные дороги». Такие проекты предполагают вложения в их реализацию бюджетных средств федерального, краевого и местного уровней по инициативе «Единой России».

Особую роль с прошлого года приобрел партийный проект «Новая школа».

Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

В рамках этого проекта в Алтайском крае в 2022 году были отремонтированы 33 школы. В этом году завершится ремонт еще 27 школ. Депутаты и активисты партии на местах принимают активное участие в реализации проекта вместе с родительской общественностью и самими школьниками, — рассказала координатор партпроекта «Новая школа» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева. — Также в рамках проекта мы работает по таким направлениям, как «Парта Героя», «Киноуроки в школах России» и многим другим, направленным на патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание молодежи.

Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

О конкретных мероприятиях в рамках реализации новых проектов «Единой России» рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова. Среди них встреча руководителей крупнейших предприятий региона с министром промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславом Химочкой, посвященная импортозамещению, в рамках партпроекта «Выбирай свое». Подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве по развитию самбо между министерством спорта Алтайского края, министерством образования и науки Алтайского края, региональным отделением «Единой России» и краевым отделением физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» в рамках партпроекта «Za самбо». Оказание гуманитарной помощи участникам спецоперации, жителям освобожденных территорий в рамках партпроекта «Женское движение Единой России». В Алтайском крае его возглавляет депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус.

Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Она отметила, что проект «Женское движение Единой России» — это площадка, объединяющая все позитивные силы общества. В Алтайском крае активистки движения уже реализовали несколько акций, например, «Тепло для героя», и продолжают подготовку к новой гуманитарной миссии.

Совещание по реализации партийных проектов в Алтайском крае в 2023 году. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Сейчас партийные проекты затрагивают практически каждую сферу жизни общества, а каждое направление возглавляет профессионал своего дела. Это представители краевого депутатского корпуса, Барнаульской городской Думы, Общественной палаты Алтайского края, представители бизнес-сообщества, творческих, общественных, молодежных объединений. Это люди, которые являются лидерами общественного мнения каждый в своей сфере, — подчеркнула Наталья Кувшинова.

В 2023 году единороссы усилят работу по реализации инфраструктурных проектов.