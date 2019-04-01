«Единая Россия» в Алтайском крае будет сотрудничать с участниками кадрового проекта «Политический лидер»

29 марта состоялась встреча руководства регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания с участниками образовательного модуля «Политический лидер» Высшей партийной школы «Единой России». Главной целью встречи стало формирование путей взаимодействия молодых лидеров и Партии.

6 представителей региона прошли все этапы конкурсного отбора, включавшего в себя анкетирование, видеорезюме, тестирование и достойно представили Алтайский край на федеральном уровне. На встрече же присутствовал расширенный состав участников — 25 человек. От Партии участвовали: руководитель регионального исполкома Денис Голобородько, заместители секретаря Регионального отделения «Единой России» Стелла Штань и Татьяна Ильюченко, депутат Государственной Думы РФ Валерий Елыкомов и депутат АКЗС, координатор Совета сторонников Партии в Алтайском крае Сергей Писарев.

Стелла Штань, заместитель Секретаря Регионального отделения поблагодарила собравшихся за желание развиваться, расти и менять жизнь к лучшему вместе с «Единой Россией». Она подчеркнула, что перед Партией стоят масштабные задачи, справиться с которыми можно только вместе.

Сегодня на всех уровнях есть определенный кадровый голод, и такая система подготовки, безусловно, очень важна. То направление, которое я курирую как замсекретаря по партийным проектам, имеет большой спектр взаимодействия. Я надеюсь на наше плодотворное сотрудничество в будущем, — отметила Стелла Штань.

Алтайских политических лидеров пригласили участвовать в реализации партийных инициатив в регионе. Участникам представили презентацию о возможностях сотрудничества с Региональным отделением партии «Единая Россия» в Алтайском крае. Среди прочего был сделан акцент на участие в общественных советах партийных проектов и в контроле за реализацией проектов в регионе, в совете сторонников Партии, а также в работе с депутатами.

Депутат Государственной Думы Валерий Елыкомов подчеркнул важность профессиональной составляющей у политиков.

Сейчас запрос идет на обновление именно на уровне регионов и это ни для кого не секрет. Поэтому то, о чем сейчас говорится, что вы должны в последующем стать лидерами — это правильно. Не надо ожидать всеобщей любви, надо работать, выполнять свое дело и знать, что если ты делаешь правильно, рано или поздно это будет оценено, — напутствовал участников Валерий Елыкомов.

Один из участников проекта «Политический лидер», помощник депутата Госдумы Александр Синогейкин поблагодарил присутствующих за совместную работу, а представителей партийного руководства за помощь и содействие.

В ходе очного обучения в очень плотном графике мы работали 6 дней. Тот опыт, который мы получили — это всего лишь ступень. Теперь на протяжении целого года дальнейшую профессиональную и общественную деятельность всех участников очного этапа будут отслеживать. Те наработки, которые сделаны на федеральном уровне, уверен, будем воплощать на уровне региона, — сказал Александр Синогейкин.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Дениса Голобородько, Партия заинтересована в обновлении, в притоке новых амбициозных лидеров, грамотных руководителей и управленцев.

Для нас важно сегодня привлекать новые квалифицированные кадры. На уровне региона началась работа Региональной партийной школы. Она затрагивала повышения квалификации кадров представителей местных отделений и помощников депутатов. В этом направлении мы и будем продолжать работу. Кроме того, мы возвращаемся к формированию кадрового резерва регионального отделения Партии и на предстоящем заседании Президиума РПС этот вопрос будет рассмотрен, — обратился к присутствующим глава исполкома «Единой России».

В завершение встречи всем участникам модуля «Политический лидер» вручили сертификаты участников проекта Высшей партийной школы.

Напомним, «Политический лидер» — это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Участники прошли несколько этапов отбора — от заполнения анкеты, представления трех видеорезюме на заданные темы и прохождения психологических тестов. Обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Среди представителей Алтайского края: директор Проектного центра Бийского котельного завода Евгений Беляев, финансовый директор ООО «АЛАН ПЛЮС» Алексей Кузьменко, заместитель директора ОАО «Алтайский маслосыродельный завод Павел Михалёв, начальник управления по внеучебной и воспитательной работе Алтайского государственного университета Артем Сафонов, помощник депутата Государственной Думы по работе в Алтайском крае Александр Синогейкин и секретарь Славгородского местного отделения «Единой России» Ольга Токмакова.