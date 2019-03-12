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Политика
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«Единая Россия» в Алтайском крае переведет партийную работу в цифровой формат

Алтайский край вошел в число пилотных регионов, где в этом году «Единая Россия» запустит процесс интеграции IT-технологии в партийную работу.

Денис Голобородько.
Денис Голобородько.
Фото предоставлено пресс-службой Единой России.

Об этом рассказал руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Голобородько. На прошлой неделе он, в составе делегации Алтайского края, принял участие в работе первого IT-Форума «Единой России» в Казани, посвященного цифровизации партийной деятельности.

По словам Дениса Голобородько, форум носил максимально прикладной характер. Участники обсудили проблемы внедрения системы электронного документооборота, мониторинга, применения форматов онлайн-обучения и онлайн-приемных, а также системы прямой коммуникации «избиратель — депутат», обменялись опытом реализации собственных IT-проектов.

Денис Голобородько представил участникам Форума опыт Алтайского регионального отделения Партии по применению информационных технологий — рассказал об использовании в партийной работе закрытого сайта для взаимодействия с местными отделениями «Единой России».

«Закрытый партийный сайт, используемый с 2010 года для связи с местными исполкомами, имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает конфиденциальность внутрипартийного документооборота, объединяет все контактные данные местных отделений партии в единую базу, дает возможность централизованного направления информации на места. К тому же, с помощью специального чата, у сотрудников регионального аппарата партии есть возможность личной внутренней коммуникации с местными исполкомами», — рассказал руководитель РИК Партии.

Он добавил, что в этом году Алтайское региональное отделение партии планирует перейти на новый электронный документооборот.

«На форуме презентовали новую внутрипартийную систему электронного документооборота и обозначили этапы ее внедрения. Наш Алтайский край станет одним из первых регионов, где данная система будет запущена. Учитывая то, что в Алтайском крае распространенная сеть местных отделений партии, использование данной системы позволит перейти на качественно иной уровень работы», — подчеркнул руководитель регионального исполкома партии.

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