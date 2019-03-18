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Политика
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«Единая Россия» в регионе составит рейтинг местных отделений партии

Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» запускает новый формат внутрипартийной работы — рейтингование местных отделений. По словам руководителя Регионального исполнительного комитета партии Дениса Голобородько, рейтинг необходим для более объективной оценки деятельности парторганизаций на местах.

Денис Голобородько.
Денис Голобородько.
Фото предоставлено пресс-службой Единой России.

Денис Голобородько,
руководитель Регионального исполнительного комитета партии:

При расчете рейтинга будет учитываться агитационная работа партячейки, партийное строительство — создание первичных отделений, прием в партии, организация работы фракций в местных представительных органах, итоги участия в выборах, всего более 20 критериев. Методика расчета рейтинга разработана региональным исполкомом партии. Он будет использоваться в аналитической работе реготделения и учитываться при мотивации МО.

Рейтинговую форму оценки работы региональный исполком обсудит с местными партийцами во время учебы в региональной партийной школе (РПШ).

РПШ — новый кадровый проект Регионального отделения партии. Его цель — обучение партактива новым знаниям в политической сфере. По аналогии с федеральным проектом «Высшая партийная школа», обучение в РПШ будет разбито на тематические модули. Повысить свою квалификацию смогут молодые активисты, координаторы и председатели общественных советов партийных проектов, реализуемых в регионе, а также их помощники, сотрудники регионального исполнительного комитета, а также секретари и сотрудники местных отделений партии. Первые занятия начнутся в конце марта и будут посвящены повышению квалификации сотрудников местных отделений.

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