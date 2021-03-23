«Единая Россия» вместе с общественниками и депутатами обсудила механизм реализации инициативных проектов через ТОСы

Барнаульское местное отделение «Единой России» провело нулевые чтения разрабатываемого горадминистрацией Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в краевой столице.

Напомним, в этом году введена новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления — инициативные проекты. Уже в феврале секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев предложил градоначальнику Вячеславу Франку интегрировать органы ТОС в тему инициативного бюджетирования. По мнению единоросса, инициативное бюджетирование станет важным инструментом повышения результативности в деятельности ТОСов. Мэр согласился с аргументацией партийца. После этого «Единая Россия» организовала обсуждение возможности реализации проектов с активистами ТОСов, которые давно ждут подобной поддержки своих идей.

Сегодня единороссы подробно обсудили Порядок реализации инициативного бюджетирования, чтобы ещё раз убедиться в едином понимании основных положений документа как у разработчиков, так и у депутатов, и активистов общественных самоуправлений.

Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Как заметил Юрий Еремеев, механизм инициативного бюджетирования успешно реализуется на территории Алтайского края, в нём активно участвуют и пригородные территории краевой столицы. Теперь же партийцы надеятся, что активисты общественных самоуправлений вслед за сельскими коллегами смогут по-максимуму реализовывать инициативные проекты.

— Мы — Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия» — предлагаем интегрировать в механизм рассмотрения и принятия решений органы территориального общественного самоуправления. Считаем, что органы ТОС Барнаула — достаточно сильный институт, который уже не раз реализовывал различные масштабные проекты, получающие признание на федеральном уровне. Кроме того, у ТОСов есть зарегистрированные уставы, отработан механизм проведения конференций, принятия общих решений, а значит, им будет проще, используя свои возможности, реализовывать механизм инициативного бюджетирования, — отметил секретарь Барнаульского местного отделения партии Юрий Еремеев.

Среди приоритетных направлений инициативных проектов разработчики выделяют: объекты благоустройства, линии наружного освещения, дороги и иные транспортные сооружения, места массового отдыха, проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объекты физической культуры и спорта, а также детские площадки.

Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Актуальность инициативы барнаульских единороссов отметил глава исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

— Сегодняшние нулевые чтения документа важны для понимания всего механизма работы инициативных проектов в муниципалитете. Предлагаем депутатскому корпусу рассмотреть и некую коллаборацию грантов и инициативных проектов, — сказал Войтюк.

Дискуссию вызвал вопрос об установке единого дня внесения заявок в профильный комитет горадминистрации. Участники круглого стола предложили разработчикам установить трехдневный срок подачи заявок, который сегодня применяется в Калининграде, а при необходимости расширить этот срок до пяти дней. Также партийцы предложили ввести электронную форму для подачи заявок, проведения процедур согласований и оценки проектов. Отметим, законодатель не ограничивает сроки подачи заявки, указывая, что у муниципалитета есть 30 дней на вынесение решения о поддержке инициативы или отказе.

Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич обратила внимание разработчиков на то, что механизм подачи заявки должен быть понятным, мотивировать горожан на участие, а не отбивать желание у активных общественников.

Важно, что финансирование инициативного проекта должно осуществляться за счет бюджетных средств и инициативных платежей. Изначально разработчик определил долю бюджета города — 90%, вклад горожан — 10%. Предложение, прозвучавшее от глав районов, — определить минимальную долю софинансирования жителей в 5%, увеличив долю из бюджета города до 95%. Тем же, кто перешагнет 10% порог, предлагается добавлять баллы, которые повлияют на итоговое решение комиссии.

Вопросы у участников круглого стола возникли и к обслуживанию территории или объекта, созданного в рамках реализуемого проекта. Разработчикам рекомендовано учесть данное замечание.

Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

— Обсуждение показало главное — данный механизм Барнаулу нужен. Он эффективен и полезен. Это дополнительная возможность формирования комфортной городской среды Барнаула. Считаем, что период приема заявок необходимо увеличить, а также упростить саму процедуру подачи, больше использовать электронные инструменты для удобства барнаульцев. Подчеркну, мы не должны усложнять процедуру, механизм участия в проекте должен быть понятным, простым и открытым. Кроме того, мы предлагаем Общественной палате города обсудить окончательный вариант документа на своей площадке, — резюмировал Юрий Еремеев.

По предложению единоросса Вячеслава Перерядова депутаты фракции «ЕР» в гордуме также обсудят проект Порядка. Анализом документа займутся и все комитеты БГД.