«Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу

Новые положения народной программы «Единой России» расширяют программу капремонта, которую «Единая Россия» вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По всем направлениям работа началась еще до официального утверждения в народной программе.

По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы – прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%, — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Как в Алтайском крае реализуется народная программа рассказала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Народная программа партии ориентирована в первую очередь на развитие социальной сферы. Наиболее заметных результатов нам удалось достичь в обновлении школ, сельских домов культуры, спортивных объектов. В прошлом году в крае были капитально отремонтированы 33 школы, сейчас ремонтируются еще 27 школ, это один из самых высоких показателей в стране. В этом году мы обновим 23 дома культуры и 8 спортзалов. В двух районных центрах — Тальменке и Павловске — построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Депутаты «Единой России» и активисты партии на всех этапах контролируют ремонт и строительство объектов народной программы. Мы выстроили системное взаимодействие с общественностью на местах, чтобы повысить эффективность партийного контроля, — рассказала Наталья Кувшинова.

В обновленный документ вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах – при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.

Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи.

Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить еще 360 объектов, — сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете — обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

Единой Россией» создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать, – отметила Анна Кузнецова.

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений — гастро-, агро- и экотуризма.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые глава государства дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трехлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.