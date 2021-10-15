«Единая Россия» внесла свои предложения в проект бюджета Алтайского края

Как рассказал вице-спикер АКЗС, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько, в приоритете повышение заработной платы, индексация социальных выплат, решение кадровой проблемы в образовании и медицине и другие.
«Мы уже обращали внимание на вопрос повышения заработной платы муниципальным служащим. И эта инициатива была поддержана губернатором. Считаем, что в бюджете на будущий год такое увеличение также должно быть предусмотрено. Это же касается индексации социальных выплат для разных категорий граждан», — отметил депутат.
Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Антон Васильев подчеркнул, что часть предложений депутатов взяты из народной программы партии, с которой «ЕР» шла на выборы в краевой парламент.
«Единая Россия» предлагает:
- Повысить заработную плату муниципальных служащих;
- Предусмотреть дотацию на сбалансированность местных бюджетов;
- Увеличить объем финансирования программы поддержки местных инициатив;
- Сохранить и, по возможности, увеличить объемы программы «Комфортная городская среда»;
- Индексировать социальные выплаты для разных категорий граждан;
- Увеличить выделение средств на учебные расходы (учебники, материально-техническая база) в общеобразовательных организациях;
- Предусмотреть затраты для подготовки инфраструктуры для догазификации региона;
- Направить дополнительные средства на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования;
- Увеличить расходы на целевой заказ педагогических работников, врачей и среднего медицинского персонала;
- Предусмотреть финансовые средства на компенсационные выплаты для поддержки специалистов в области физической культуры и спорта детско-юношеских спортивных школ, перешедших из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки;
- Увеличить расходы на молодежную политику;
- Предусмотреть средства на строительство и капитальный ремонт школ.
Глава регионального Минфина Данил Ситников заявил, что все инициативы фракции будут рассмотрены и предварительно поддержал большинство предложений депутатов.
Проект краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов будет рассмотрен в первом чтении на сессии АКЗС в октябре.