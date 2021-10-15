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Политика
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«Единая Россия» внесла свои предложения в проект бюджета Алтайского края

Фракция «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании сформировала свой пакет предложений в проект краевого бюджета на 2022 год. Все инициативы были представлены сегодня на совещании в краевом парламенте с представителями регионального Министерства финансов.

АКЗС.
АКЗС.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Как рассказал вице-спикер АКЗС, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько, в приоритете повышение заработной платы, индексация социальных выплат, решение кадровой проблемы в образовании и медицине и другие.

Денис Голобородько.
Денис Голобородько.
Анна Зайкова

«Мы уже обращали внимание на вопрос повышения заработной платы муниципальным служащим. И эта инициатива была поддержана губернатором. Считаем, что в бюджете на будущий год такое увеличение также должно быть предусмотрено. Это же касается индексации социальных выплат для разных категорий граждан», — отметил депутат.

Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Антон Васильев подчеркнул, что часть предложений депутатов взяты из народной программы партии, с которой «ЕР» шла на выборы в краевой парламент.

Антон Васильев.
Антон Васильев.
Дмитрий Лямзин

«Единая Россия» предлагает:

  • Повысить заработную плату муниципальных служащих;
  • Предусмотреть дотацию на сбалансированность местных бюджетов;
  • Увеличить объем финансирования программы поддержки местных инициатив;
  • Сохранить и, по возможности, увеличить объемы программы «Комфортная городская среда»;
  • Индексировать социальные выплаты для разных категорий граждан;
  • Увеличить выделение средств на учебные расходы (учебники, материально-техническая база) в общеобразовательных организациях;
  • Предусмотреть затраты для подготовки инфраструктуры для догазификации региона;
  • Направить дополнительные средства на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования;
  • Увеличить расходы на целевой заказ педагогических работников, врачей и среднего медицинского персонала;
  • Предусмотреть финансовые средства на компенсационные выплаты для поддержки специалистов в области физической культуры и спорта детско-юношеских спортивных школ, перешедших из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки;
  • Увеличить расходы на молодежную политику;
  • Предусмотреть средства на строительство и капитальный ремонт школ.

Глава регионального Минфина Данил Ситников заявил, что все инициативы фракции будут рассмотрены и предварительно поддержал большинство предложений депутатов.

Данил Ситников, министр финансов Алтайского края
Данил Ситников, министр финансов Алтайского края
Анна Зайкова

Проект краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов будет рассмотрен в первом чтении на сессии АКЗС в октябре.

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