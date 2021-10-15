«Единая Россия» внесла свои предложения в проект бюджета Алтайского края

Фракция «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании сформировала свой пакет предложений в проект краевого бюджета на 2022 год. Все инициативы были представлены сегодня на совещании в краевом парламенте с представителями регионального Министерства финансов.

Как рассказал вице-спикер АКЗС, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько, в приоритете повышение заработной платы, индексация социальных выплат, решение кадровой проблемы в образовании и медицине и другие.

Денис Голобородько. Анна Зайкова

«Мы уже обращали внимание на вопрос повышения заработной платы муниципальным служащим. И эта инициатива была поддержана губернатором. Считаем, что в бюджете на будущий год такое увеличение также должно быть предусмотрено. Это же касается индексации социальных выплат для разных категорий граждан», — отметил депутат.

Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Антон Васильев подчеркнул, что часть предложений депутатов взяты из народной программы партии, с которой «ЕР» шла на выборы в краевой парламент.

Антон Васильев. Дмитрий Лямзин

«Единая Россия» предлагает: Повысить заработную плату муниципальных служащих;

Предусмотреть дотацию на сбалансированность местных бюджетов;

Увеличить объем финансирования программы поддержки местных инициатив;

Сохранить и , по возможности , увеличить объемы программы «Комфортная городская среда»;

по возможности увеличить объемы программы «Комфортная городская среда»; Индексировать социальные выплаты для разных категорий граждан;

Увеличить выделение средств на учебные расходы ( учебники , материально-техническая база) в общеобразовательных организациях;

учебники материально-техническая база) в общеобразовательных организациях; Предусмотреть затраты для подготовки инфраструктуры для догазификации региона;

Направить дополнительные средства на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования;

Увеличить расходы на целевой заказ педагогических работников , врачей и среднего медицинского персонала;

врачей и среднего медицинского персонала; Предусмотреть финансовые средства на компенсационные выплаты для поддержки специалистов в области физической культуры и спорта детско-юношеских спортивных школ , перешедших из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки;

перешедших из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки; Увеличить расходы на молодежную политику;

Предусмотреть средства на строительство и капитальный ремонт школ.

Глава регионального Минфина Данил Ситников заявил, что все инициативы фракции будут рассмотрены и предварительно поддержал большинство предложений депутатов.

Данил Ситников , министр финансов Алтайского края Анна Зайкова

Проект краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов будет рассмотрен в первом чтении на сессии АКЗС в октябре.