«Единая Россия» внесла важные поправки в бюджет Алтайского края на 2020 год

28 ноября в Алтайском крае на очередной сессии АКЗС примут бюджет региона на 2020 год. Единороссы внесли поправки в финансовый документ. Все их учли в правительстве края.

Фракция «Единая Россия» в АКЗС сначала внесла предложения на встрече с губернатором региона Виктором Томенко. Затем бюджет утвердили в первом чтении, после чего над ним работали представители регионального правительства, фракций и комитетов АКЗС.

Ко второму чтению стало известно, что разработчики бюджета учли предложения «ЕР».

Что предложили единороссы?

Первый блок поправок связан с вопросами социального характера, например, увеличение зарплаты во всех сферах (+1,007 млрд рублей). Есть поправки по повышению инвестиционной привлекательности региона и другие.

Также фракция внесла предложение об увеличении объёмов финансовой помощи муниципалитетам, в том числе дотации на сбалансированность местных бюджетов (+500 млн рублей).

Александр Романенко,

секретарь Алтайского реготделения «Единой России», председатель АКЗС:

Надо отдать должное правительству: фракция предлагала увеличение на 300 миллионов, в итоге ко второму чтению мы видим цифру в 500 миллионов рублей. Это говорит о том, что у обеих ветвей власти совпадает видение ситуации в регионе. Хороший, конструктивный политический баланс, в свою очередь, позволяет делать положительные прогнозы на развитие региона.

Также единороссы добились прибавки по обеспечение двухразового питания в школах детям с ограниченными возможностями здоровья (+110 млн рублей), увеличение финансирования централизованного закупа лекарственных препаратов (+100 млн рублей), а также добавили средств на программу по ремонту и благоустройству памятников ВОВ (+75 млн рублей).

На 50 млн рублей увеличилось финансирования программы поддержки местных инициатив, на столько же стало больше финансовая поддержка инвесторов и на 20,2 млн рублей выросло финансирование реализации программ в сфере молодёжной политики.

Общий объём средств — более 1,9 млрд рублей.