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Политика

«Единая Россия» вспомнила про работающих пенсионеров и решила их не обделять

Члены «ЕР» подготовили законопроект, в котором предлагается одновременно восстановить индексацию для всех категорий работающих пенсионеров или же сделать это поэтапно.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Как рассказал первый заместитель главы партии Андрей Исаев, данный вопрос обсуждался с ПФР и Минтруда. Проект передан правительству, авторы ожидают ответа.

«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», — рассказал Исаев.

Партия уже обсуждала предложения об индексации и с Пенсионным фондом, и с Минтрудом. «Посмотрим, какой ответ дадут коллеги из правительства в связи с поручением президента России», — отметил Исаев.

Как пишет «Российская газета», 6 октября президент Владимир Путин обсудил с руководителями фракций в Госдуме тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Указанные выплаты не индексируются с 2016 года, это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

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