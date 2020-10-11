«Единая Россия» вспомнила про работающих пенсионеров и решила их не обделять

Как рассказал первый заместитель главы партии Андрей Исаев, данный вопрос обсуждался с ПФР и Минтруда. Проект передан правительству, авторы ожидают ответа.
«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», — рассказал Исаев.
Партия уже обсуждала предложения об индексации и с Пенсионным фондом, и с Минтрудом. «Посмотрим, какой ответ дадут коллеги из правительства в связи с поручением президента России», — отметил Исаев.
Как пишет «Российская газета», 6 октября президент Владимир Путин обсудил с руководителями фракций в Госдуме тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Указанные выплаты не индексируются с 2016 года, это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.