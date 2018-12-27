«Единая Россия» взяла на контроль ситуацию с декларациями депутатов

Ситуация находится на контроле. Мы пообщались с депутатами, внимательно проанализировали ситуацию, видим, что у них не было злого умысла. Это небрежное отношение к исполнению своих обязанностей, что, безусловно, недопустимо. В перспективе нужно и депутатам более ответственно подходить к этому вопросу, и законодателям предпринять определенные меры на законодательном уровне, чтобы подобного больше не случалось.

Руководитель регионального исполнительного комитета Партии, депутат АКЗС Денис Голобородько считает, что до принятия решения суда делать выводы в отношении представителей депутатского корпуса некорректно.

Денис Голобородько,

руководитель регионального исполнительного комитета Партии , депутат АКЗС:

В настоящий момент прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление в отношении депутатов Барнаульской городской Думы, допустивших нарушения при заполнении деклараций за 2017 год. Суд даст полную, всестороннюю и объективную оценку сложившейся ситуации. В случае признания действий Барнаульской городской Думы незаконными, на нее будет возложена обязанность по рассмотрению вопроса о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших ошибки в предоставленных декларациях за 2017 год.

Я уже высказывался ранее, что меры ответственности для депутатов различных уровней (федерального, регионального, муниципального) должны быть идентичными, их необходимо унифицировать. Однако на сегодняшний день в законодательстве закреплены именно такие положения. Прокуратура, выполняя функцию по надзору за соблюдением требований антикоррупционного законодательства, действует в соответствии с известным принципом римского права «Dura lex sed lex» — закон суров, но это закон.

До принятия решения суда делать выводы в отношении представителей депутатского корпуса некорректно. Вместе с тем, вопрос заполнения и предоставления деклараций в соответствии с требованиями законодательства находится у нас на контроле. Для недопущения аналогичных ситуаций, как сложилась в г. Барнауле и г. Бийске, нами будет уделено особое внимание организационным, техническим и юридическим вопросам подготовки и подачи деклараций, особенно для депутатов сельских территорий.