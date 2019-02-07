«Единая Россия» займется ликвидацией ошибочных начислений и двойной оплаты за вывоз ТКО

В Алтайском крае сообщение о «двойных платежах» можно оставить в Региональной общественной приемной Партии, находящейся по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 41.

В «Единой России» прошло селекторное совещание партпроекта «Чистая страна» на тему «Переход регионов на новую систему обращения с отходами». По итогам селектора принято решение обеспечить партийный и общественный контроль реализации «мусорной реформы» в регионах. Контроль будет осуществляться на всех этапах: от обсуждения с гражданами территориальных схем размещения отходов, до установки видеонаблюдения на полигонах ТКО.

Одним из ключевых вопросов стал вопрос организации партийного и общественного контроля за исключением и недопущением двойных платежей за вывоз ТКО в регионах.

Итоги мониторинга, проведенного в рамках партийного проекта «Чистая страна», показали, что в январе 2019 года в ряде регионов гражданам были начислены двойные платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Результаты проведенного исследования озвучила первый заместитель секретаря Генсовета, депутат Госдумы Ольга Баталина. Она напомнила о том, что выделение вывоза мусора в отдельный платеж должно привести к снижению платежа по основной услуге.

Ольга Баталина,

первый заместитель секретаря Генсовета , депутат Госдумы:

Проведенный мониторинг продемонстрировал, что у многих управляющих компаний услуга вывоза отходов из квитанции исключается на словах, а сумма за нее в квитанции остается. Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой.

По итогам совещания «Единая Россия» обратилась к региональным властям — мэрам региональных центров и губернаторам с требованием — добиться исключения двойных платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Если в каких-нибудь управляющих компаниях в ближайшее время работа по исключению двойных платежей не будет проведена, об этом можно будет сообщить непосредственно в партию.

Для получения информации из первых рук, «Единая Россия» создаст на федеральном сайте и сайте партийных проектов раздел обратной связи с людьми для выявления фактов двойных платежей за вывоз ТКО. При необходимости, о двойных тарифах можно сообщить в региональную общественную приемную партии.

Тарифы на вывоз ТКО обсуждали на этой неделе и в Алтайском крае. В ходе совещания по ситуации с тарифами на вывоз твердых коммунальных отходов в регионе, Губернатор Виктор Томенко поручил Министерству строительства и ЖКХ и краевому управлению по государственному регулированию цен и тарифов совместно с региональными операторами снизить тарифы на вывоз ТКО в тех зонах (всего их пять), где уровень тарифов превышает средний по краю.