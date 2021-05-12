Единоросс из «Давай поженимся» стал вице-премьером Забайкалья

Он занял должность руководителя представительства края при правительстве РФ. Назначен губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

Попов участвует в телешоу, в том числе в «Давай поженимся», где ищет себе спутниц, обратил внимание Zab.ru.

На федеральных каналах Попова иногда представляли членом попечительского совета «Национального родительского комитета» и руководителем «Фонда поддержки президентских инициатив» (все юридические лица с таким названием уже ликвидированы), пишет Тайга.инфо.

До 2016 года Попов числился помощником депутата

Госдумы РФ Олега Савченко, который сейчас избран в волгоградскую областную думу. Попов и сам входит в «ЕР», пытался баллотироваться в региональный парламент. Сейчас, по данным сервиса «Контур-Фокус», он возглавляет «Национальный фонд „Содействие“», который не ведет никакой финансовой деятельности. Он же был гендиректором ООО «Виртус», которое торговало отходами и ломом, ООО «Лайково» и ООО «Холтес Юг».