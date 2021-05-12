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Политика

Единоросс из «Давай поженимся» стал вице-премьером Забайкалья

Зампредом правительства Забайкалья назначен единоросс из Волгоградской области Петр Попов.

"Давай поженимся!".
"Давай поженимся!".
Эфир Первого канала.

Он занял должность руководителя представительства края при правительстве РФ. Назначен губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

Попов участвует в телешоу, в том числе в «Давай поженимся», где ищет себе спутниц, обратил внимание Zab.ru.

На федеральных каналах Попова иногда представляли членом попечительского совета «Национального родительского комитета» и руководителем «Фонда поддержки президентских инициатив» (все юридические лица с таким названием уже ликвидированы), пишет Тайга.инфо.

До 2016 года Попов числился помощником депутата

Госдумы РФ Олега Савченко, который сейчас избран в волгоградскую областную думу. Попов и сам входит в «ЕР», пытался баллотироваться в региональный парламент. Сейчас, по данным сервиса «Контур-Фокус», он возглавляет «Национальный фонд „Содействие“», который не ведет никакой финансовой деятельности. Он же был гендиректором ООО «Виртус», которое торговало отходами и ломом, ООО «Лайково» и ООО «Холтес Юг».

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