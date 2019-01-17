Единороссы-эксперты отказались раскрывать размер пенсий депутатов и чиновников

Размер пенсий парламентариев «давно известен» — так объяснили отказ эксперты партии власти.

Участники экспертного совета «Единой России» не рекомендовали проект Макарова к внесению в нижнюю палату, сообщает «Коммерсант».

По словам экспертов, размер выплат и порядок назначения их размера прописаны в законодательстве и «всем известны». Однако в законах и нормативных документах не называются конкретные суммы, а перечислены только общие формулы вычисления пенсии, пишет ura.ru.

Против инициативы Макарова также высказался бывший депутат Госдумы 72-летний Олег Куликов: «Наши пенсии определены законом, а дополнительных доходов у нас практически нет. Те, кто проработал один или два созыва, получают 40 с небольшим тысяч, кто три и больше — 60 с небольшим тысяч рублей. В чем тайна?».