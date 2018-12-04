Единороссы и социологи разошлись в оценке причин падения рейтинга партии власти

47% опрошенных оценивают деятельность ЕР в целом положительно и скорее положительно. Противоположной точки зрения придерживаются 44% респондентов.

Опрос проводился 22−28 ноября среди 1600 респондентов.

Гудков отмечает, что отрицательная динамика партийного рейтинга наблюдается уже давно: «Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти».

В «Единой России» настроены более оптимистично. Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что партия прошла нижнюю точку своего рейтинга и после выборов «провела работу над ошибками» и «взяла курс на обновление».