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Политика
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Единороссы и социологи разошлись в оценке причин падения рейтинга партии власти

Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков прокомментировал результаты опроса, согласно которому число сторонников и противников партии «Единая Россия» практически сравнялось, пишут «Ведомости».

"Единая Россия"
"Единая Россия"
Олег Богданов

47% опрошенных оценивают деятельность ЕР в целом положительно и скорее положительно. Противоположной точки зрения придерживаются 44% респондентов.

Опрос проводился 22−28 ноября среди 1600 респондентов.

Гудков отмечает, что отрицательная динамика партийного рейтинга наблюдается уже давно: «Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти».

В «Единой России» настроены более оптимистично. Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что партия прошла нижнюю точку своего рейтинга и после выборов «провела работу над ошибками» и «взяла курс на обновление».

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