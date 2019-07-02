Единороссы извинились за партийные наклейки на гумпомощи для пострадавших от наводнения

В иркутском отделении «Единой России» выразили сожаление в связи с неэтичным распоряжением для волонтеров наклеивать логотип партии на все грузы с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Ранее жительница Иркутска Ирина Шипова распространила соцсетях видеозапись, где видно, как волонтеры сортируют гумпомощь для пострадавших от наводнения и размещают на всех подряд мешках и коробках наклейку с логотипом «Единой России». По ее словам, к ней подошла женщина, протянула наклейки с надписью «Гуманитарная помощь» и логотипом партии власти и попросила клеить их на «каждую коробку и мешок».

2 июля руководитель иркутского регисполкома партии Ольга Уватова заявила, что гумпомощь приходила от граждан, общественных организаций, благотворительных фондов, бизнес-структур, отделений разных партий. По ее словам, ввиду большого объема помощи, не представлялось возможным контролировать, кто и в какой форме предоставил помощь, пишет «Росбалт».

«У нас просто не было на это времени, контролировать каждую коробку или каждый мешок. Грузы отправлялись так же быстро, как и поступали», — сказала Уватова.

Она выразила «крайнее сожаление» в связи с тем, что «такой эпизод случился в стенах партии».

Это не первый случай, когда наклейки ЕР оказывались на гуманитарной помощи. Так, в 2012 году в Крымске, где произошло разрушительное наводнение, блогеры и журналисты сообщали о том, что многие продукты питания для жителей города украшают наклейки «Единой России». Кроме того, рабочие, участвующие в очистке улиц, носят кепки с логотипом правящей партии.

Московская предпринимательница, которая имеет мыловаренный завод в городе Кропоткин Краснодарского края, решила отправить пострадавшим от наводнения в Крымск тонну мыла. После этого предпринимательница сообщила, что «Администрация наклеила на каждую пачку наклейку «жителям Крымска от «Единой России»! Как утверждается в сообщении, предпринимательнице объяснили, что якобы без таких наклеек гуманитарный груз не примут, писал интернет-ресурс svpressa.ru.