Единороссы прокомментировали неудачи на выборах в ряде регионов

«На снижение результата партии на выборах повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства», — отметил Турчак.
Пом мнению Турчака, причиной стал недостаточный объем разъяснительной работы среди населения.
Кадровые решения
По итогам выборов в регионах генсовет «Единой России» примет кадровые решения, пообещал Турчак. Ранее с таким обещанием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Провальные выборы
Кандидаты от ЕР проиграли первый тур губернаторских выборов в четырех регионах: в Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области.
Выборы в Приморье после фальсификаций во втором туре были отменены — пока неясно, примет ли участие в новых выборах кандидат ЕР.
Во втором туре выборов во Владимирской области и Хабаровском крае победили кандидаты ЛДПР. Врио главы Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия») снялся с участия во втором туре выборов.
КПРФ и ЛДПР намерены создать коалиционное правительство в трех региона.