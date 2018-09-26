Единороссы прокомментировали неудачи на выборах в ряде регионов

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что на результатах выборов в ряде регионов сказалась неспособность представителей ЕР преодолеть негатив в освещении пенсионной реформы, сообщает « Интерфакс ».

«На снижение результата партии на выборах повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства», — отметил Турчак.

Пом мнению Турчака, причиной стал недостаточный объем разъяснительной работы среди населения.

Кадровые решения

По итогам выборов в регионах генсовет «Единой России» примет кадровые решения, пообещал Турчак. Ранее с таким обещанием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Провальные выборы

Кандидаты от ЕР проиграли первый тур губернаторских выборов в четырех регионах: в Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области.

Выборы в Приморье после фальсификаций во втором туре были отменены — пока неясно, примет ли участие в новых выборах кандидат ЕР.

Во втором туре выборов во Владимирской области и Хабаровском крае победили кандидаты ЛДПР. Врио главы Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия») снялся с участия во втором туре выборов.

КПРФ и ЛДПР намерены создать коалиционное правительство в трех региона.