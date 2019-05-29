14 единороссов собрались покинуть ряды партии власти из-за скандала с телевизионщиками в Хакасии

Зайцева обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом).

В свою очередь, обвиняемый в нападении на съемочную группу «России 24», подал встречное заявление — он просит возбудить уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти» в отношении корреспондента Ивана Литомина.

Как развивались события

На прошлой неделе к Сергею Зайцеву в кабинет вошли три человека с камерой, сразу же обозвали «коррупционером» и обвинили в краже денег у погорельцев, пишет ИА «Хакасия». При этом снимали на камеру происходящее.

Действовали явно провокационно и не стремились получить информацию, а намеревались лишь вывести Зайцева из себя. Фактуры никакой не собрали, были лишь огульные обвинения и упреки в том, что у главы района хороший дом.

Поставленной цели съемочная группа «Дежурной части» добилась: Зайцев не сдержался и повалил журналиста на пол.

Ультиматум

Главу района исключили из партии, сообщил первый секретарь партии Андрей Турчак. Однако ситуация приняла неожиданный оборот. На региональном уровне его решение поддерживать не стали. Секретарь ХРО «ЕР» Сергей Можаров отметил, что для начала нужно во всем разобраться.

За ставшего опальным главу вступились однопартийцы из Ширинского района и написали обращение на имя Андрея Турчака, в котором ставят Турчаку ультиматум: если он не приостановит решение об исключении Зайцева из партии, они покидают ряды партии полным составом — все 14 человек.

Мнения

Председатель комитета Верховного Совета Хакасии по бюджету и налоговой политике Олег Иванов в телеэфире прокомментировал инцидент с участием главы Ширинского района Сергеем Зайцевым: «Они искали приключений <…> Ну какие это журналисты? Это же провокаторы были, которые сейчас атакуют. Они приходят в правительство, на первом этаже ловят людей, тычут камерами. Хакасию провоцируют и на республиканском уровне, и на муниципальном, понимаете? Журналистов надо наказать, осудить такое поведение, чтобы все журналистское сообщество страны понимало».

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заступился за главу Ширинского района Хакасии, которого съемочная группа «Дежурной части» канала Россия 24 спровоцировали на конфликт. Хорошо знакомый с бюрократической работой, Ройзман поставил себя на место провинившегося госслужащего, — полагает zaks.ru.