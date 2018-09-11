Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» угодил в рейтинг худших

Американский журнал Business Insider составил рейтинг худших действующих авианосцев и вертолетоносцев, находящихся на вооружении в различных странах мира.

Лидером стал первый китайский авианосец «Ляонин» (Liaoning). Второе место занял единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Китайский «Ляонин» — бывший «Варяг» — Китай купил недостроенным на Украине в 1998 году и ввел в строй своего ВМФ в 2012 году. Этот авианосец, как и «Кузнецова», постоянно преследуют проблемы с силовой установкой.

В 2016 году «Адмирал Кузнецов» принял участие в операции в Сирии, и во время перехода авианосца в Средиземное море наблюдатели заметили столб черного дыма из его трубы, пишут «Ведомости».

На третьей позиции — таиландский авианосец Chakri Naruebet, простоявший в порту большую часть своей 20-летней службы и ставший вертолетоносцем.

На четвертом месте американский универсальный десантный корабль Wasp, предназначенный для размещения новейших истребителей F-35B Lightning II, но семь лет не участвовавший в операциях флота.

Пятое и шестое места принадлежат двум новым австралийским вертолетоносцам типа Canberra из-за врожденных хронических проблем с силовой установкой. На седьмом месте худших из 42 авианосцев мира — самый большой, дорогостоящий атомный авианосец США Gerald Ford.

Весной издание The National Interest российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назвало худшим в мире.

Что известно об авианосце

«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжёлый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

Назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Построен в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе.

Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).