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Политика

«Едут огромным кругом»: встреча делегаций России и Украины затягивается

Переговоры России и Украины, которые планируются в Белоруссии, затягиваются. По последним данным, встреча пройдет в понедельник, 28 февраля, утром.

Стол переговоров.
Стол переговоров.
CC0

Как сообщил РИА «Новости» белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу.

«Они едут огромным кругом», — сказал он.

Воскресенский добавил, что в состав украинской делегации включены не более четырех-пяти человек: замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее Китай заявил в ООН, что приветствовал бы скорейшие переговоры между Россией и Украиной.

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