Экология, киберспортсмены и доступная среда. Социальные проекты двух Алтаев получили поддержку партии «Новые люди»

Итоги финального этапа всероссийского конкурса «Марафон идей» подвела партия «Новые люди» на Алтае. Торжественное мероприятие состоялось 13 апреля в Барнауле, а финансовую поддержку от партии получили три проекта (по 100 тысяч рублей) сразу из двух регионов — Алтайского края и Республики Алтай.

Перед началом презентации проектов финалистов конкурса секретарь регионального отделения «Новых людей» в Алтайском крае Максим Товолошкин отметил, что партия обязательно окажет поддержку всем финалистам «Марафона идей».

Также он подчеркнул, что в Алтайском крае и Республике Алтай был представлен ряд социальных проектов, которые не прошли в финал, но совершенно точно будут реализованы, поскольку для них не требуется отдельное финансирование.

«Поэтому с уверенностью могу сказать, что после сегодняшнего финала у нас прибавится количество добрых дел, которые мы обязательно и совершенно точно совершим все вместе», — добавил Максим Товолошкин.

Как рассказал координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев, который на финале «Марафона идей» в Барнауле возглавил жюри, от Алтайского края и Республики Алтай поступило 113 заявок.

«Очень важно, что лучшие идеи конкурса войдут в программу партии „Новые люди“, а их авторов пригласят стать нашими региональными экспертами», — уточнил Алексей Рвачев.

На суд жюри в Барнауле было представлено 10 проектов от финалистов «Марафона идей». Инициативы были связаны с самыми разными сторонами общественной жизни — транспортной инфраструктурой, экологией, молодежной политикой, спортом, образованием, волонтерством, поддержкой социально незащищенных категорий населения.

В состав жюри помимо Алексея Рвачева вошли депутат АКЗС, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, генеральный директор алтайского центра политического консалтинга Екатерина Сергеева, исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края Алексей Дворников и заместитель председателя комиссии по экономической политике Общественной палаты Алтайского края Геннадий Шейда.

Финал всероссийского конкурса «Марафон идей». Партия «Новые люди»

Алексей Рвачев , координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе:

— Желаю всем людям, которые презентовали свои идеи, и тем, которые поддерживают их, верить в то, что вы делаете. Доводите желаемое до конца, не бойтесь сложностей. Ведь они укрепляют характер. Желаю, чтобы ваш характер был стальным. Успехов в реализации ваших идей.

Первым победителем регионального финала стала координатор общественного движения «Мусора больше нет» Екатерина Тертишникова, которая намерена создать в Барнауле экоцентр по сбору мусора для последующей переработки.

Финал всероссийского конкурса «Марафон идей». Партия «Новые люди»

«Нашему городу необходим экоцентр. Почему? Потому что каждый россиянин ежегодно оставляет после себя 500 килограммов мусора, который разлагается на свалках. 80% его может быть переработано. Переработкой мы решим проблему полигонов. Сегодня в Барнауле нет удобной инфраструктуры, куда люди могли бы сдать все накопленное сырье, которое можно перерабатывать. У нас есть контейнеры для ПЭТ, есть несколько контейнеров для другого вторсырья и много переработчиков, которые находятся в разных местах. Поэтому экоцентр будет востребован. Мне нужно помещение и средства на его аренду», — рассказала Екатерина Тертишникова.

Вторым победителем «Марафона идей» оказалась Ольга Филимонова, председатель Федерации компьютерного спорта Республики Алтай и руководитель киберспортивного клуба Navigator в Горно-Алтайске.

Финал всероссийского конкурса «Марафон идей». Партия «Новые люди»

Она представила на суд жюри проект «Спорт для всех».

«Идея проекта заключается в создании универсального спортивного комплекса всесезонного использования для города Горно-Алтайска и, в частности, микрорайона Мебельная. Наш киберспортивный клуб — точка притяжения молодежи. Ежегодное количество посетителей в возрасте 18−25 лет составляет 2500 человек. Создание комплекса позволит нам проводить комбинированные турниры со сдачей норм ГТО в рамках популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи. При этом доступ к комплексу будет свободным для всех жителей города Горно-Алтайска», — отметила участница конкурса.

Третья идея, которую финансово поддержит партия «Новые люди», принадлежит Алике Зайцевой, руководителю и создателю детского центра индивидуального развития «Рождество».

Финал всероссийского конкурса «Марафон идей». Партия «Новые люди»

«Мой проект называется „Лагерь для всех“. Он посвящен детям с особенностями развития. Таких ребятишек в Барнауле много. При этом у нас очень мало мест, где особенные дети могут проходить свою социализацию и получать помощь. Прошу поддержать меня и дать возможность пройти обучение и проведение лагерной смены уже этим летом. Мне не хватает одной категории, чтобы обучать своих сотрудников для работы с такими детьми. Как только мои сотрудники начнут работать, мы сможем принимать больше детей — по 20−30 человек. Помимо этого нам не хватает средств для оборудования санузла в центре», — рассказала Алика Зайцева.

Комментируя результаты барнаульского финала «Марафона идей», Алексей Рвачев отметил: «Мы с коллегами долго совещались. Общее мнение — все те проекты и идеи, которые были представлены в финале, обязательно должны быть реализованы. Каждая идея будет воплощена в жизнь при поддержке либо одного из участников экспертной комиссии, либо со стороны партии „Новые люди“. Трое победителей при этом дополнительно получат финансовую помощь, которая позволит реализовать столь важные начинания».

Финал всероссийского конкурса «Марафон идей». Партия «Новые люди»

Также координатор «Новых людей» в Сибирском федеральном округе подчеркнул, что предложенные на Алтае идеи в целом отличались хорошей проработкой и реалистичностью, что делает их привлекательными для тиражирования в других регионах России.

О «Марафоне идей»

Сбор заявок на «Марафон идей» проводился партией «Новые люди» с 12 февраля до 12 марта. Каждый желающий мог проявить инициативу и внести вклад в развитие своего региона. В итоге всего за месяц из 65 регионов России поступило 15 327 заявок. Для участия требовалось заполнить заявку на сайте проекта: https://marafon.newpeople.ru.

Большинство участников «Марафона идей» — это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. В абсолютных цифрах — это 9247 человек (60,3%). Рекордное число заявок поступило из Московской области — 2189. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург (1064 заявки) и Свердловская область (705 заявок).

Самой взрослой участницей конкурса оказалась 75-летняя жительница Оренбурга. Женщины при подаче заявок на «Марафон идей» оказались немного активнее (53%), чем мужчины (47%).

Финал всероссийского конкурса «Марафон идей». Партия «Новые люди»

Алексей Нечаев , лидер партии «Новые люди»:

— В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать.

О партии «Новые люди»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании «Фаберлик» Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер: в Новосибирской области (7,0%), Калужской области (8,08%), Рязанской области (5,7%) и Костромской области (7,5%).

Также кандидаты от «Новых людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии созданы в 73 регионах страны.

«Новые люди» намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, также намерены принять участие в выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания, которые пройдут в сентябре 2021 года.