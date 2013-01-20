«Экономический» барнаульский чиновник стал министром промышленности Алтайского края

Постановление о назначении губернатор подписал 20 января.
Таким образом, после назначения Александра Климина вице-премьером и Вячеслава Химочки министром блок реального сектора в правительстве полностью сформирован, подчеркнули в правительстве региона.
Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года. Он имеет высшее образование, степень кандидата экономических наук.
С мая 2006 по февраль 2009 года замещал должность председателя комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем — главы Центральной сельской администрации Центрального района.
7 февраля 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по экономической политике. 5 августа 2011 стал инвестиционным уполномоченным в администрации города Барнаула.