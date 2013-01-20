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Политика

«Экономический» барнаульский чиновник стал министром промышленности Алтайского края

Вячеслав Химочка занял пост министра промышленности и энергетики Алтайского края. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
barnaul.org.

Постановление о назначении губернатор подписал 20 января.

Таким образом, после назначения Александра Климина вице-премьером и Вячеслава Химочки министром блок реального сектора в правительстве полностью сформирован, подчеркнули в правительстве региона.

Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года. Он имеет высшее образование, степень кандидата экономических наук.

С мая 2006 по февраль 2009 года замещал должность председателя комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем — главы Центральной сельской администрации Центрального района.

7 февраля 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по экономической политике. 5 августа 2011 стал инвестиционным уполномоченным в администрации города Барнаула.

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