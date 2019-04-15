Экс-губернатор Карлин стал чуть беднее за год

Сенаторы от Алтайского края Сергей Белоусов и Александр Карлин за год практически сохранили уровень своих доходов: у одного стало чуть больше, у другого чуть меньше. Об этом свидетельствуют данные их деклараций за 2018 год, опубликованные на сайте Совета Федерации РФ.