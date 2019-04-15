Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Экс-губернатор Карлин стал чуть беднее за год

Сенаторы от Алтайского края Сергей Белоусов и Александр Карлин за год практически сохранили уровень своих доходов: у одного стало чуть больше, у другого чуть меньше. Об этом свидетельствуют данные их деклараций за 2018 год, опубликованные на сайте Совета Федерации РФ.

Александр Карлин.
Александр Карлин.
Анна Зайкова

Александр Карлин

В 2018 году Карлин, сменивший пост губернатора Алтайского края на сенаторское кресло, заработал 6,564 млн рублей. Годом ранее было 6,9 млн. У него по-прежнему в собственности только два гаража общей площадью 57,7 кв. метров.

Его жена заработала 551 тысячу рублей. И у нее по-прежнему гораздо более внушительный список собственности: 2 земельных участка — дачный и для жилищного строительства общей площадью 5 тыс. кв. метров, жилой дом 560 кв. метров, 3 квартиры (в одной из них ½ доли), 2 машиноместа, жилое строение. Еще одна квартира находится у супругов в пользовании.

Сергей Белоусов

Сергей Белоусов.
Сергей Белоусов.
Олег Богданов, altapress.ru

Доход второго сенатора в 2018 году составил 5,755 млн рублей. В 2017 он был 5,6 млн рублей. Белоусову принадлежат 2 земельных участка общей площадью 4,9 тыс. кв. метров, жилой дом (½ доли) и квартира. Еще одна квартира находится в пользовании.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость