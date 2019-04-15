Экс-губернатор Карлин стал чуть беднее за год

Александр Карлин
В 2018 году Карлин, сменивший пост губернатора Алтайского края на сенаторское кресло, заработал 6,564 млн рублей. Годом ранее было 6,9 млн. У него по-прежнему в собственности только два гаража общей площадью 57,7 кв. метров.
Его жена заработала 551 тысячу рублей. И у нее по-прежнему гораздо более внушительный список собственности: 2 земельных участка — дачный и для жилищного строительства общей площадью 5 тыс. кв. метров, жилой дом 560 кв. метров, 3 квартиры (в одной из них ½ доли), 2 машиноместа, жилое строение. Еще одна квартира находится у супругов в пользовании.
Сергей Белоусов
Доход второго сенатора в 2018 году составил 5,755 млн рублей. В 2017 он был 5,6 млн рублей. Белоусову принадлежат 2 земельных участка общей площадью 4,9 тыс. кв. метров, жилой дом (½ доли) и квартира. Еще одна квартира находится в пользовании.