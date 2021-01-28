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Политика

Экс-губернатору Алтайского края вручили почетную награду

Экс-губернатор Алтайского края Александр Суриков получил почетную грамоту АКЗС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Суриков.
Александр Суриков.
пресс-служба АКЗС

Награждение прошло на 50-й сессии АКЗС 28 января. Грамоту вручал председатель АКЗС Александр Романенко.

Александр Суриков.
Александр Суриков.
пресс-служба АКЗС

Бывшего главу региона поблагодарили за добросовестный труд и большой вклад в реализацию социально-экономической политики края.

Суриков был губернатором Алтайского края с 1996 по 2004 год.

В 2006—2018 годах занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Белоруссии.

Благодарностью губернатора наградили председателя комитета АКЗС по экономической политике Игоря Панарина, почетные грамоты и письма также получили депутаты, бизнес омбудсмен Андрей Осипов и другие.

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