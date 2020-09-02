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2 сентября
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Политика

Экс-губернатору Фургалу предъявили обвинение в организации убийства

Бывшему губернатору Хабаровского края Серею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Задержание Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края.
Задержание Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края.
sledcom.ru.

«Ему предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно в организации убийства предпринимателя Евгения Зори», — отметила Петренко.

Он также уточнила, что помимо этого бывший губернатор обвиняется в организации убийств Олега Булатова и в покушении на убийство Александра Смольского.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, экс-главу Хабаровского края задержали 9 июля. Фургалу инкриминируют причастность к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Сам Сергей Фургал свою вину не признает. В Хабаровске в поддержку бывшего губернатора были организованы многолюдные акции.

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