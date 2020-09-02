Экс-губернатору Фургалу предъявили обвинение в организации убийства

Бывшему губернатору Хабаровского края Серею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

«Ему предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно в организации убийства предпринимателя Евгения Зори», — отметила Петренко.

Он также уточнила, что помимо этого бывший губернатор обвиняется в организации убийств Олега Булатова и в покушении на убийство Александра Смольского.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, экс-главу Хабаровского края задержали 9 июля. Фургалу инкриминируют причастность к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Сам Сергей Фургал свою вину не признает. В Хабаровске в поддержку бывшего губернатора были организованы многолюдные акции.