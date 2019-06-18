Томенко остается: экс-кандидат в губернаторы не смог через Верховный суд отменить результаты выборов

Крылов подал иск в суд в декабре 2018 года. Он настаивал, что его главный оппонент на выборах, сейчас действующий глава региона Виктора Томенко, допустил много финансовых нарушений.
Крылов считал, что реальный избирательный фонд кандидата значительно превышал установленную законом планку в 40 млн рублей. По его версии, только на агитацию штаб основного кандидата потратил в разы больше тех сумм, что указывались в отчете. По его мнению, расценки на размещение агитации были сильно занижены, а агитаторы якобы получали оплату в обход официальных отчетов.
Однако краевой суд не согласился с доводами Крылова, доказательства признал недостаточными и отказал в исковых требованиях полностью. Экс-кандидат обратился с апелляцией в Верховный суд, тот 5 июня оставил в силе решение суда Алтайского края.
«Мы констатируем полное завершение рассмотрения вопросов, связанных с обращением Андрея Юрьевича в суд по обжалованию результатов выборов», — резюмировала Ирина Акимова.