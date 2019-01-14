Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
441

Экс-куратор внутренней политики при Карлине уезжает работать на родину Томенко

Павел Ясевич, курировавший внутреннюю политику Алтайского края при экс-губернаторе Карлине, станет работать в правительстве Красноярского края, сообщает PrimMedia.ru. До этого Ясевич два года поработал в Приморском крае.

Павел Ясевич.
Павел Ясевич.
vk.com/id54083039

В Приморье Павел Ясевич также курировал внутриполитический блок, занимая пост директора профильного департамента. На этой должности он работал с декабря 2016 года после того, как покинул Алтайский край.

В Красноярском крае, по данным PrimMedia.ru, Ясевчи сохранит свой профиль и продолжит заниматься внутренней политикой региона. Пока не уточняется, в какой именно должности. Но известно, что 9 января стала вакантной должность заместителя руководителя администрации.

В Алтайском крае Ясевич, в частности, курировал проведение выборов 2016-го года в муниципалитетах, объединение Камня-на-Оби и Каменского района. Именно его, по неофициальным данным, записали в виновные за провал выборов в Камне в 2016 году, где «Справедливая Россия» одержала безоговорочную победу над единороссами. Хотя к тому времени он уже три месяца жил в Приморье.

До госслужбы Ясевич много лет работал политтехнологом на различных выборах, в том числе в штабе алтайского отделения «Единой России».

В Приморье и в Алтайском крае также работала жена Павла Ясевича Олеся. В Приморском крае более года она была пресс-секретарем губернатора Владимира Миклушевского. Со сменой губернатора в октябре 2017 года Олеся решила покинуть пост, но проработала пресс-секретарем уже нового врио губернатора Андрея Тарасенко до февраля 2018 года. В марте 2018 года Олеся Ясевич стала главным редактором государственного канала «ОТВ Прим». Но недавно покинула пост, уйдя в декретный отпуск.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость