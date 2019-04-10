Экс-мэр Владивостока получил 15 лет строгого режима

Суд вынес приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Его приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу 500 млн рублей, сообщает РБК.

Пушкарева задержали в июне 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и в коммерческом подкупе. Вместе с ним арестовали и главу муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова.

По версии следствия, бывший чиновник организовал закупку стройматериалов по завышенным ценам предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент».

Следователи оценивали ущерб в 158 млн рублей. Сам Пушкарев получил 75 млн рублей за организацию сделок, 1,4 млн рублей он передал в качестве коммерческого подкупа Андрею Лушникову, говорится в материалах дела. Эта сумма стала взяткой за закупки у «Востокцемента».

Следователи также установили, что компанией руководят близкие родственники главы города.

Вместе с Пушкаревым срок получил и Лушников. Ему назначили 10 лет строгого режима.

Местный политолог Сергей Гребенюк в разговоре с «Комсомольской правдой» — Владивосток" сказал, что чиновника погубили «политические амбиции и определенная несистемность», а «15 лет — это достаточно большой срок», который «не в полной мере справедлив, потом что нарушения во многом — формальные».