Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева идет в большую политику с партией «Новые люди»

Сардана Авксентьева стала известна не только в России, но и за ее пределами благодаря неординарному подходу к ведению дел. После ухода с поста градоначальника она решила выставить свою кандидатуру в парламент от партии «Новые люди». Помимо этого «народный мэр» станет советником партийного лидера Алексея Нечаева по работе с регионами, сообщает «Коммерсантъ».

Своими нестереотипными решениями Сардана привлекла всеобщее внимание не только к Якутску, но и к собственной персоне. Одной из первых в нашей стране она начала общение с людьми напрямую через социальные сети. Заданный тренд вскоре подхватили и другие чиновники. Авксентьева стала известной благодаря своему аккаунту в «Инстаграм», а теперь еще завела и личный телеграм-канал.

В партию «Новые люди» Авксентьеву изначально пригласили как эксперта по городскому и муниципальному управлению. Именно такие целеустремленные, неравнодушные и инициативные люди, по мнению Алексея Нечаева, нужны современной России.

Главной проблемой, по мнению экс-мэра Якутска, является нехватка полномочий у региональных властей.

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Источник: партия «Новые люди»

Несовершенство финансирования субъектов также создает серьезные предпосылки для замедления темпов их развития. Регионы отправляют деньги в федеральный бюджет, а обратно получают лишь небольшие дотации, которых не хватает для реализации важнейших проектов и задач. Если пересмотреть полномочия и дать больше ресурсов регионам, ситуация в стране может значительно измениться, — уверена Авксентьева.

Приход в партию «Новые люди» Сардана объясняет близостью политических взглядов, убеждений и оценки происходящих в стране события. Позиции Авксентьевой и лидера партии Нечаева сходятся в том, что регионам требуются отдельные программы развития и новое налоговое законодательство. Собранные налоги необходимо направлять на реализацию проектов в субъектах, заявляет Сардана.

Причины популярности Сарданы Авксентьевой

На посту градоначальника Авксентьева проработала всего два года, однако этого времени ей хватило, чтобы попасть на первые полосы федеральных и региональных СМИ.

Главными принципами работы мэра Якутска были прозрачность, честность и близость к людям. Ее аккаунт в «Инстаграм» насчитывает более 200 тысяч подписчиков. Популярность Сардана Владимировна снискала и далеко за пределами Якутска. Ее публикации активно оценивают и цитируют люди из всех уголков страны.

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Источник: партия «Новые люди»

Своей работой Авксентьева показала, что чиновник лишь исполнительное лицо, единственной задачей которого является улучшение жизни простых людей. За время ее работы мэром были проданы автомобили городских чиновников, а на вырученные средства реализован проект по развитию социального такси. Помимо этого, служащие мэрии Якутска были вынуждены отказаться от дорогих банкетов и шикарных кабинетов, а командировки за счет городского бюджета были поставлены на контроль.

В планы Сарданы Владимировны входили также продажа здания мэрии и переезд городских чиновников в офисный центр на окраину города. Дополнительно к этому намечался перевод части сотрудников на удаленный режим работы. Некоторые начинания «народный мэр» не успела реализовать, однако ее преемник заверил, что готов продолжить политический курс на рационализацию расходов администрации и заботу о людях.