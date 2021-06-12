12 июня 16°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Экс-министру транспорта на Алтае, подозреваемому в коррупции, выбрали щадящую меру пресечения

Александр Дементьев, еще недавно возглавлявший министерство транспорта Алтайского края проведет ближайшее время под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Дементьев.
Александр Дементьев.
Дмитрий Проскурин.

Экс-чиновник признал свою вину во взятке. Октябрьский районный суд назначил бывшему главе ведомства меру пресечения в виде домашнего ареста.



«Мера пресечения избрана с учетом признания им своей вины», — сообщает информагентство.

Напомним, бывшего министра транспорта Алтайского края задержали в аэропорту Новосибирска по подозрению в получении взятки более 5 млн рублей.

Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе).

В 2020 году министр получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость