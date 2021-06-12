Экс-министру транспорта на Алтае, подозреваемому в коррупции, выбрали щадящую меру пресечения

Экс-чиновник признал свою вину во взятке. Октябрьский районный суд назначил бывшему главе ведомства меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Мера пресечения избрана с учетом признания им своей вины», — сообщает информагентство.
Напомним, бывшего министра транспорта Алтайского края задержали в аэропорту Новосибирска по подозрению в получении взятки более 5 млн рублей.
Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе).
В 2020 году министр получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.