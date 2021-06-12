Экс-министру транспорта на Алтае, подозреваемому в коррупции, выбрали щадящую меру пресечения

Александр Дементьев, еще недавно возглавлявший министерство транспорта Алтайского края проведет ближайшее время под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-чиновник признал свою вину во взятке. Октябрьский районный суд назначил бывшему главе ведомства меру пресечения в виде домашнего ареста.





«Мера пресечения избрана с учетом признания им своей вины», — сообщает информагентство.

Напомним, бывшего министра транспорта Алтайского края задержали в аэропорту Новосибирска по подозрению в получении взятки более 5 млн рублей.

Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе).

В 2020 году министр получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.